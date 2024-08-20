AB ve Macaristan Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

AB ile Macaristan Arasındaki Vize Gerginliği

Avrupa Birliği (AB) ile Macaristan arasındaki gerilim, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'ya yaptığı ziyaretle iyice tırmandı. Bu ziyaret, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının hemen ardından gerçekleşti ve Budapeşte'nin Rus vatandaşı olan bireylere yönelik Şengen vizesi kolaylığı sağladığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

Uygulanan "Ulusal Kart" Programı

Macar hükümeti, Rus ve Belarus vatandaşlarına Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahat hakkı tanıyan bir program olan "Ulusal Kart"ı devreye soktu. Bu durum, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un Macar hükümetine bu konuda açıklama talep etmesine neden oldu. Ancak Johansson'un talebine yanıt vermek için tanıdığı süre sona ermesine rağmen, Macaristan'dan bu konuda herhangi bir geri dönüş yapılmadı.

Gelecek Toplantılar ve Gerginlikler

AB ve Macaristan arasındaki bu belirsizliklerin 28 Ağustos'ta Brüksel'de yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor. Bu toplantının, Brüksel ile Budapeşte arasında süregelen "Moskova" odaklı gerilimlerin bir uzantısı olarak şekillendiği belirtiliyor.

Geçmişten Günümüze AB-Rusya İlişkileri

AB-Rusya ilişkileri, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile kötüleşmiş ve 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle daha da derin bir kriz yaşamıştır. Macaristan, bu süreçte AB tarafından uygulanan askeri ve mali destek gibi politikalara karşı farklı bir tutum sergilemekte ve sıkça "Rus yanlısı" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Orban bu iddiaları sürekli olarak reddetmektedir.