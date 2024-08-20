Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

AB ve Macaristan Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

Macaristan'ın Rus vatandaşlarına vize kolaylığı getirmesi, Avrupa Birliği ile yeni bir krizi tetikledi.

Yayın Tarihi: 20.08.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 11:01
AB ve Macaristan Arasındaki Gerginlik Devam Ediyor

AB ile Macaristan Arasındaki Vize Gerginliği

Avrupa Birliği (AB) ile Macaristan arasındaki gerilim, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Moskova'ya yaptığı ziyaretle iyice tırmandı. Bu ziyaret, Macaristan'ın AB dönem başkanlığını devralmasının hemen ardından gerçekleşti ve Budapeşte'nin Rus vatandaşı olan bireylere yönelik Şengen vizesi kolaylığı sağladığı gerekçesiyle tartışmalara yol açtı.

Uygulanan "Ulusal Kart" Programı

Macar hükümeti, Rus ve Belarus vatandaşlarına Avrupa Birliği içerisinde serbest seyahat hakkı tanıyan bir program olan "Ulusal Kart"ı devreye soktu. Bu durum, AB Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson'un Macar hükümetine bu konuda açıklama talep etmesine neden oldu. Ancak Johansson'un talebine yanıt vermek için tanıdığı süre sona ermesine rağmen, Macaristan'dan bu konuda herhangi bir geri dönüş yapılmadı.

Gelecek Toplantılar ve Gerginlikler

AB ve Macaristan arasındaki bu belirsizliklerin 28 Ağustos'ta Brüksel'de yapılacak olan AB dışişleri bakanları toplantısında ele alınması bekleniyor. Bu toplantının, Brüksel ile Budapeşte arasında süregelen "Moskova" odaklı gerilimlerin bir uzantısı olarak şekillendiği belirtiliyor.

Geçmişten Günümüze AB-Rusya İlişkileri

AB-Rusya ilişkileri, 2014 yılında Kırım'ın ilhakı ile kötüleşmiş ve 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle daha da derin bir kriz yaşamıştır. Macaristan, bu süreçte AB tarafından uygulanan askeri ve mali destek gibi politikalara karşı farklı bir tutum sergilemekte ve sıkça "Rus yanlısı" suçlamalarıyla karşı karşıya kalmaktadır. Orban bu iddiaları sürekli olarak reddetmektedir.

  • AB ayrıca Macaristan'ı demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında gerileme yaşandığı sebebiyle eleştirmekte ve bu gerekçe ile Macaristan’a ayrılan mali desteklerin bir kısmını dondurmuştur.

İLGİLİ HABERLER

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

1999 Öncesi ve Sonrası Sigorta Girişi Olanlar İçin Erken Emeklilik Şartları: Prim Gün Sayısı ve Emeklilik Yaşı