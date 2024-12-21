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AB ve NATO, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısına Tepki Gösterdi

AB ve NATO, Almanya'daki Noel pazarına yapılan saldırıya dair dayanışma ve başsağlığı mesajları yayınladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 01:19
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 01:19
AB ve NATO, Almanya'daki Noel Pazarı Saldırısına Tepki Gösterdi

AB ve NATO'dan Dayanışma Mesajı

Avrupa Birliği (AB) ve NATO, Almanya'nın Magdeburg kentinde gerçekleşen Noel pazarına yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Her iki kuruluş da Berlin ile dayanışma içinde olduklarını dile getirdi.

Ursula von der Leyen'den Açıklama

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Düşüncelerim Magdeburg'daki vahşi ve korkakça eylemin kurbanlarıyla birlikte." ifadelerini kullandı. Leyen, olayın detaylı bir şekilde araştırılması ve sorumluların cezalandırılması gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri'nden Başsağlığı

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de, yaşanan olayla ilgili başsağlığı dileklerini ileterek, Almanya'nın bu zor zamanında yanlarında olduklarını bildirdi.

Olayın Detayları

Olayda, bir kişinin aracını kalabalığın üzerine sürmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 60'tan fazla kişinin yaralandığı öğrenildi. Saldırı, Noel pazarında büyük bir panik ve kargaşa yaratırken, güvenlik güçleri olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

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