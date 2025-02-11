AB ve Trump Yönetimi Arasında Paris'te İlk Temas

AB ve Trump Yönetimi Arasında Paris'te Tarihi Görüşme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkan Yardımcısı James David Vance arasındaki görüşme, Donald Trump'ın ikinci döneminin ilk transatlantik temasını oluşturdu. İkilinin, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Zirvesi marjında yaptığı toplantı, iki tarafın ilişkilerinin ne yönde gelişeceği açısından önemli anlara sahne oldu.

Gergin Başlangıç Sonrası İlk Temas

20 Ocak'ta başlayan Trump yönetimi ile AB arasında gergin bir bekleyişin ardından gerçekleşen bu görüşmede, Vance, Trump yönetiminin Avrupa'ya verdiği önemi vurguladı ve ''Avrupa ile üzerinde inşa edilecek çok sayıda ekonomik bağ görüyoruz'' açıklamasında bulundu. Ayrıca, her iki taraf için de faydalı bir güvenlik ortaklığı hedeflediklerini bildirdi.

İki Liderin İlişkiler Hakkındaki İfadeleri

Von der Leyen ise ABD ile ilişkilerde iyimserlikten yana olduklarını belirterek, ''Müttefikler olarak paylaştığımız zorluklar hakkında yaptığımız güzel tartışma için teşekkür ederiz. Başkan Trump ve sizinle işbirliğimizi dört gözle bekliyoruz'' ifadelerini kullandı. Aynı zamanda güvenlikten teknolojiye kadar pek çok alanda işbirliğine açık olduklarını vurguladı.

Dikkat Çeken Anlar

Görüşmeye katılan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ise, Ukrayna'daki savaş ve Avrupa savunmasının güçlendirilmesi gibi konuları ele aldıklarını açıkladı. Vance'in Kallas'a ''eski Estonya Başbakanı'' demesi ise dikkat çekti.

Sosyal Medyada Tepkiler

AB'nin ABD'deki delegasyonu, görüşmenin ardından paylaşım yaptığı ''üzgün emoji'', Trump yönetiminin AB'den çelik ve alüminyum ithalatına %25 ek gümrük vergisi uygulama kararı ile ilişkili olduğu düşünülüyor. Bu durum, stratejik ortaklıkların yeniden inşasının ne kadar zor olabileceğinin bir işareti olarak değerlendirildi.

Geçmişten Gelen Tansiyon

Trump, AB yerine ulusal hükümetlerle çalışmak istediğine dair sinyaller vermişti. İlk başkanlık döneminde AB-ABD ilişkileri gerilmişken, Trump'ın son seçim kampanyasındaki endişe verici söylemleri de bu durumun daha da kötüleşmesine yol açmıştı. Von der Leyen’in 20 Ocak'taki yemin törenine davet edilmemesi, ilişkilerin zor bir başlangıç yapmasına sebep olmuştu. Ancak bu ilk tema, belirsizliklerin üstesinden gelmek için önemli bir adım olarak görülüyor.