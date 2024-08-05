AB, Venezuela Seçim Sonuçlarını Tanımayacağını Açıkladı

AB'den Venezuela'ya Seçim Uyarısı

Avrupa Birliği (AB), Venezuela'da gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçlarını resmi kayıtların yayınlanmadığı sürece tanımayacağını ilan etti.

Josep Borrell'in Açıklamaları

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Venezuela'daki seçim sürecinin ardından gelen gelişmelerin büyük bir endişe ile izlendiği aktarıldı.

Uluslararası Standartların İhlali

Açıklamada, uluslararası seçim gözlem misyonlarından gelen raporların, 28 Temmuz'da yapılan başkanlık seçimlerinin uluslararası standartlara uygunluğunun sorgulandığı ifade edildi. Venezuela Ulusal Seçim Konseyi (CNE)'nin resmi oylama tutanaklarını henüz yayınlamadığına dikkat çekildi.

Resmi Kayıtlar Olmadan Tanıma Yok

"CNE tarafından 2 Ağustos'ta açıklanan sonuçlar, destekleyici kanıtlar olmadan tanınamaz. Resmi tutanakların geciktirilmesi, yayınlanan sonuçların güvenilirliği konusunda daha fazla şüphe yaratacaktır" denildi.

İtidal ve İfade Özgürlüğü Çağrısı

Açıklamada, protestoların barışçıl bir biçimde sürdürülmesi gerektiği vurgulandı. AB, Venezuelalı makamlardan insan haklarına saygı gösterilmesini ve güvenlik güçlerinin bu doğrultuda hareket etmesini talep etti.

Venezuela Seçimleri ve Sonuçları

28 Temmuz'da yapılan seçimlerde, Nicolas Maduro %51,20 oy alarak üçüncü kez devlet başkanlığına seçildi. Ancak muhalefet, CNE'nin verilerinin güvenilir olmadığı iddiasında bulundu.