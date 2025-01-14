AB'ye Düzensiz Girişler 2024'te Keskin Bir Düşüş Gösterdi

AB'ye Düzensiz Girişlerde Dikkat Çekici Düşüş

Avrupa Birliği'nin (AB) sınır koruma kurumu Frontex, 2024'te AB ülkelerine yapılan düzensiz girişlerin önemli ölçüde azaldığını açıkladı. Frontex’in yayımladığı verilere göre, düzensiz sınır geçişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 38'lik bir düşüş yaşandı.

2024'te Düzensiz Geçiş Sayıları

2024 yılı itibarıyla yaklaşık 239 bin düzensiz geçiş kaydedildi. Bu düşüş, özellikle “Orta Akdeniz” rotası (özellikle Tunus ve Libya) üzerinden gelenlerin yüzde 59 ve “Batı Balkan” rotasından gelenlerin yüzde 78 oranında azalmasından kaynaklandı.

Artış Gözlemlenen Rotalar

Dahası, “Doğu Akdeniz” rotasında, Suriye, Afganistan ve Mısır'dan gelen göçmenlere ait geçişlerde yüzde 14 artışla toplam 69 bin 400'e ulaşıldı. “Batı Afrika” rotasında ise Kanarya Adaları’na düzenlenen düzensiz göçler yüzde 18 artarak 47 bine yaklaştı. Bu, Frontex'in veri toplamaya başladığı 2009'dan bu yana görülen en yüksek rakam olarak kaydedildi.

“Doğu Sınırları” bölgesinde, genellikle Ukrayna ve Belarus sınırları boyunca geçişler üç kat artarken, “İngiliz Kanalı” rotasında, İngiltere’ye geçiş denemeleri 2023'e göre yüzde 9 artış gösterdi.

Kadın ve Çocuk Göçmenler Üzerindeki Etkiler

Frontex verilerine göre, AB'ye gelen tüm düzensiz kadın göçmenlerin yüzde 62'si çoğunlukla Suriye ve Afganistan'dan gelenlerin oluşturduğu Doğu Akdeniz rotasından giriş yaptı. Ayrıca, düzensiz göçmenler arasında refakatsiz çocukların oranı yüzde 13'ten yüzde 16'ya çıktı.