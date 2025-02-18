AB Yetkilileri, ABD Temsilcisi Kellogg ile Ukrayna Üzerine Görüştü

AB Komisyonu Başkanı ve Konseyi Başkanı, ABD'nin Özel Temsilcisi Kellogg ile Ukrayna için destek ve barış müzakereleri üzerine temaslarda bulundu.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 13:04
AB Yetkilileri, ABD Temsilcisi Kellogg ile Ukrayna Üzerine Görüştü

AB Yetkililerinden Kellogg ile Kritik Görüşme

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, ABD'nin Ukrayna ve Rusya Özel Temsilcisi Keith Kellogg ile Brüksel'de önemli bir toplantı gerçekleştirdi.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, von der Leyen, Kellogg ile gerçekleştirilen görüşmede AB'nin Ukrayna'nın mali istikrarı ve savunmasını sağlama konusundaki kritik rolüne dikkat çekti. Von der Leyen, Birliğin toplamda 135 milyar avro değerinde destek taahhüdünde bulunduğunu hatırlattı.

Askeri Destek ve Barış Vurgusu

Von der Leyen, Avrupa'nın savunma üretiminde ve harcamalarında artırma planlarını özetleyerek hem Avrupa'nın hem de Ukrayna'nın askeri kabiliyetlerini güçlendirme amacını vurguladı. AB'nin Ukrayna'ya askeri yardım konusunda üzerine düşeni yaptığını belirten von der Leyen, daha fazlası için de hazır olduklarını ifade etti.

Görüşmede von der Leyen, AB'nin adalet ve kalıcı barış konusundaki bağlılığını bir kez daha yineleyerek, herhangi bir çözümün güçlü güvenlik garantileri ile desteklenmesi gerektiğinin altını çizdi. Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, AB'nin akan kanı durdurmak ve Ukrayna'nın adil bir barışa ulaşmasına yardımcı olmaya kararlı olduğunu da vurguladı. Görüşmenin ardından von der Leyen, X hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'nın mali ve askeri açıdan en fazla desteği sunduğunu ifade etti.

Barış Müzakerelerine Avrupa’nın Dahil Olması Gerekiyor

Kellogg, von der Leyen ile görüşmesinin ardından, AB Konseyi Başkanı Costa ile basına kapalı olarak bir başka görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantıda, barış müzakereleri konusunda Avrupa'nın sürecin dışında bırakıldığı yönündeki endişeler dile getirildi. Önceki gün Paris’te yapılan olağanüstü zirvede, barışın kıta ülkeleri olmadan sağlanamayacağı vurgulandı.

ABD'deki yeni yönetimin, Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak için Trump ve Putin arasındaki görüşmelerin etkili olacağına dair açıklamalar yapması, bu durumun önemini artırıyor. Ancak, ABD'li yetkililerin, savaş sonrası güvenlik garantilerinin Avrupa Birliği ülkelerince verilmesi gerektiğini belirtmesi de dikkat çekici.

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