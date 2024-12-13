DOLAR
34,94 -0,13%
EURO
36,69 -0,13%
ALTIN
2.984,84 0,82%
BITCOIN
3.519.278,9 -0,92%

AB Yetkilisinden İsrail'e Golan Tepeleri Uyarısı: Çekilmelisiniz

AB resmi, İsrail'in Golan Tepeleri'nden çekilmesi gerektiğini vurgulayarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü savundu.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 17:42
AB Yetkilisinden İsrail'e Golan Tepeleri Uyarısı: Çekilmelisiniz

Golan Tepeleri'nde Uluslararası Baskı

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti. Yetkili, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekerek, "(AB olarak) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu çok açık bir şekilde belirten kararını takip ediyoruz," dedi.

İsrail'in İşgali ve AB'nin Görüşleri

İlgili açıklamalarında, BA yetkilisi, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmesi hakkında yorumlarda bulundu. "Bu noktada Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkemizi vurguluyoruz. Dolayısıyla bu tampon bölge Suriye halkına ne kadar çabuk geri dönerse o kadar iyi olur," değerlendirmesinde bulundu.

Güncel Durum ve İsrail'in Saldırıları

27 Kasım 2023'te Suriye'de meydana gelen şiddetli çatışmaların ardından, Baas rejiminin 8 Aralık’ta çöküşü ile İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları artırdı. Golan Tepeleri'nde israilli güçler, Suriye topraklarını işgal ederek, başkent Şam’a 25 kilometre kadar yaklaştı.

İsrail, bu bölgeyi 1967 yılından beri işgal altında tutarken, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölgenin sınırları belirlenmişti.

İLGİLİ HABERLER

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Belediyelere Sert Uyarı: Borçlarını Ödemeyenler Silkelenecek
2
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, DEM Parti'yi Ziyaret Etti
3
Hatay'da Zehirlenme Olayında Bilirkişi Heyeti İncelemede
4
Özbekistan'da 3,7 Milyar Dolar Yatırım ile 18 Elektrik Santrali Devreye Alındı
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Küresel Oyunun Önemli Aktörlerinden Biri
6
Sakarya'nın Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı Etkili Oldu
7
Ardahan-Şavşat ve Damal-Posof-Türkgözü Kara Yolları Ulaşıma Kapandı

ŞOK Market'te Deterjanlarda Yüzde 25 İndirim Fırsatı!

Cep Telefonu Kullanıcılarına Özel İletişim Vergisi Artışı: Her Ay Ekstra Ödeme

Akbank'tan Yeni Yıl Öncesi 1500 TL Fatura Desteği!

2025 Yılında Sosyal Desteklere Yüzde 50 Zam

Asgari Ücrette Beklenen Zam Oranı Yükseliyor! O oran açıklanacak

O ikramiye Ödemeleri Bugün Hesaplarda!

İBB Meclisi'nden Şok Zam: Otopark Ücretlerine Yüzde 115 Artış!

BİM'de 6 Taksit İmkanı ve Eve Teslimat: Yeni Ürünler 18 Aralık'ta Geliyor!

Süleymanpaşa'dan Öğrencilere Harçlık Desteği: Öğrenci Kart İle TL ve Ücretsiz İnternet!

Chery'den Aralık Ayında Kış Hazırlıkları için Kaçırılmayacak Fırsatlar!

Barış Arduç ve Hande Erçel Hayranlarına Müjde! 'Aşkı Hatırla'dan İlk Kareler Yayınlandı

Nikotin Yoksunluğuna Elveda: Yeşil Çeri Domates ile Sağlıklı Bir Başlangıç