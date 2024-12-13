AB Yetkilisinden İsrail'e Golan Tepeleri Uyarısı: Çekilmelisiniz

Golan Tepeleri'nde Uluslararası Baskı

Avrupa Birliği'nden (AB) üst düzey bir yetkili, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeden çekilmesi gerektiğini ifade etti. Yetkili, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine dikkat çekerek, "(AB olarak) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Golan Tepeleri'nin Suriye toprağı olduğunu çok açık bir şekilde belirten kararını takip ediyoruz," dedi.

İsrail'in İşgali ve AB'nin Görüşleri

İlgili açıklamalarında, BA yetkilisi, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletmesi hakkında yorumlarda bulundu. "Bu noktada Suriye'nin toprak bütünlüğü ilkemizi vurguluyoruz. Dolayısıyla bu tampon bölge Suriye halkına ne kadar çabuk geri dönerse o kadar iyi olur," değerlendirmesinde bulundu.

Güncel Durum ve İsrail'in Saldırıları

27 Kasım 2023'te Suriye'de meydana gelen şiddetli çatışmaların ardından, Baas rejiminin 8 Aralık’ta çöküşü ile İsrail ordusunun Suriye’ye yönelik saldırıları artırdı. Golan Tepeleri'nde israilli güçler, Suriye topraklarını işgal ederek, başkent Şam’a 25 kilometre kadar yaklaştı.

İsrail, bu bölgeyi 1967 yılından beri işgal altında tutarken, 1974 yılında imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölgenin sınırları belirlenmişti.