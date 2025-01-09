AB Yönetiminden Trump'a Olumlu Etkileşim Vurgusu

AB Yönetiminden Trump'a Olumlu Etkileşim Mesajı

Avrupa Birliği (AB), 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanan ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump ile olumlu bir etkileşim kurma isteklerini dile getirdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya platformu X üzerinden ortak bir mesaj paylaşarak, "ABD en yakın ortaklarımızdan biri ve Transatlantik bağı güçlendirmeye kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Bu mesajda, AB için önceliklerin arasında; temel demokratik değerlerin korunması, ekonominin daha rekabetçi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, küresel ortaklık ağının genişletilmesi ve güvenliğe daha fazla yatırım yapılması olduğu belirtildi.

Ayrıca, "Ortak değerlerimiz ve paylaşılan çıkarlarımız temelinde, gelecek ABD yönetimi ile olumlu bir etkileşim kurmayı dört gözle bekliyoruz. Zorlu bir dünyada, Avrupa ve ABD birlikte daha güçlüdür." vurgusu yapıldı.

Hatırlanacağı üzere, Donald Trump'ın ilk döneminde ABD ile AB arasındaki ilişkilerde ciddi gerilimler yaşanmıştı.