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AB Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmelerde Bulundu

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD ve İngiltere dışişleri bakanlarıyla Brüksel'de önemli güvenlik konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 21:36
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 21:36
AB Yüksek Temsilcisi Borrell, ABD ve İngiltere Dışişleri Bakanlarıyla Kritik Görüşmelerde Bulundu

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Brüksel'de ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

AB Dış İlişkiler Servisi'nden yapılan açıklamaya göre, Borrell ve Blinken, ABD başkanlık seçimleri sonrasındaki mevcut durumu değerlendirmek amacıyla bir araya geldi.

Borrell, Ukrayna'daki savaşın öncesinde savaşı önlemek için gerçekleştirdikleri çabaları hatırlatarak, "Ukrayna'daki savaştan önce, savaştan kaçınmak için ne kadar çok telefon görüşmesi yaptığımızı, ne kadar çok toplantı düzenlediğimizi hatırlıyorum. Bunda başarılı olamadık, şimdi Ukraynalılar için savaşı adil bir şekilde bitirebilmeliyiz." ifadelerine yer verdi.

Bakan Blinken'ın Brüksel temasları kapsamında sabah saatlerinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile de bir araya geldiği bildirildi.

Borrell, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lammy'i de Brüksel'de ağırladığını duyurdu. Ortak güvenlik sorunlarıyla ilgili işbirliği konusunu ele aldıklarını belirten Borrell, "Bu kış Ukrayna'ya yönelik sarsılmaz desteğimizin devam etmesini sağlamalıyız. Avrupa ile ötesinde barış ve istikrar için yakın şekilde çalışmaya kararlıyız." şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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