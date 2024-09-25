AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den BM Reformu İçin Acil Çağrı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Birleşmiş Milletler'de Reform Gereksinimini Vurguladı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Birleşmiş Milletler (BM) sisteminde reform yapılması gerektiğini vurguladı. Borrell, BM 79. Genel Kurulu toplantıları kapsamında düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "BM'nin kaç kararı, Uluslararası Adalet Divanı'nın kaç kararı İsrail tarafından tamamen unutulmuş ve uygulanmamışken, BM Şartı'na bağlı olduğumuzu nasıl söyleyebiliriz?" şeklinde konuştu.

Reform İçin Üç Anahtar Nokta

Borrell, AB'nin BM'nin etkinliğini artırmak amacıyla reform yapılması çağrısına destek verdiğini belirtti. Borrell, bu reformun "hukukun üstünlüğü, insani ilkeler, insan hakları ve bireylerin onurunu koruma" konularında bağlılıklarını yansıtması gerektiğine dikkat çekti.

Güvenlik Konseyi'nde Temsilin Güçlendirilmesi

Üç temel noktaya dikkat çeken Borrell, "temsil ve hesap verebilirlik, mali kırılganlıklar ve küresel ekonomik parçalanmaların durdurulması" gerektiğini ifade etti. Ayrıca, "az temsil edilen bölgelerin sesini güçlendiren bir BM Güvenlik Konseyi'ne ihtiyaç var" diyerek, önemli bir çağrıda bulundu.

Çatışmalar ve Uygulsanan BM Kararları

Dünyanın farklı bölgelerinde devam eden çatışmalara dikkat çeken Borrell, "Rusya, Ukrayna'ya karşı yasa dışı bir savaş yürütürken, BM tüzüğüne bağlılığımızı nasıl güçlendirme iddiasında bulunabiliriz?" diye sordu. Borrell, BM kararlarının çoğunun İsrail tarafından ihlal edildiğine ve buna rağmen bazı ülke aktörlerinin BM'nin kararlarını göz ardı ettiğine dikkat çekti.

Orta Doğu'da Kararlılık Vurgusu

Borrell, Lübnan ve Gazze gibi bölgelerde insani durumun kötüleşmemesi gerektiğini belirterek, "Orta Doğu'da barış ve güvenliğe olan bağlılığımız sürmelidir, zira ateşkes sağlanması zorunludur" dedi.