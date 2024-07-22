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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin Açıklamaları

Borrell, uluslararası hukukun Filistin sorunlarını çözmede yetersiz olduğunu belirtti. Gazze'deki insani duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 21:23
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 21:23
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Filistin Açıklamaları

Uluslararası Hukuk Yetersiz

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, işgal altındaki Filistin topraklarındaki sorunları çözmek için uluslararası hukukun yetersiz kaldığını vurguladı. Borrell, hukuk kararlarının hayata geçirilmesi için siyasi aktörlerin etkili roller üstlenmesi gerektiğini ifade etti.

Gazze'deki Kötüleşen Durum

Brüksel'de düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından basına açıklamalarda bulunan Borrell, Gazze'deki savaşın 290. gününde devam ettiğine dikkat çekti. "Yüzlerce insanın bombalar altında kaldığını görmek sıradanlaştı," diyen Borrell, insani yardım akışının önemli ölçüde azaldığını da belirtti.

İnsani Durum ve Hukuk

Borrell, Gazze nüfusunun %96'sının gıda güvenceden yoksun olduğunu belirterek bu durumun yanı sıra uluslararası hukukun siyasi başarısızlıkların yerini almakta başarılı olamadığını vurguladı. "Hukuk ile gerçeklik arasındaki uçurum hiç bu kadar geniş olmamıştı" dedi.

İsrail'in İşgali ve Tarihin Yorumlanması

Borrell, İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu belirterek, uluslararası toplumun bu durumu sona erdirmek için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra, tarih yorumlamaları ile uluslararası hukuk arasında bir çatışma olduğunu da ortaya koydu.

Suriye Üzerine Gelişmeler

Borrell, bazı AB üyesi ülkelerin Suriye politikasının gözden geçirilmesi çağrısına yanıt vererek, Rusya ve İran'a yakın olan Suriye rejiminin faaliyetlerini bilerek hareket ettiklerini belirtti. Pragmatik olmayı sürdüreceklerini ancak naif olmayacaklarını da vurguladı.

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