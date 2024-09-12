AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Gazze Açıklaması

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki şiddet olaylarının bölgenin güvenliğini tehdit ettiğini belirtti. Borrell, "Barış, Filistinlilerin kendi devletlerini elde etmelerini gerektirir. Gazze'de ateşkesin sağlanması için her türlü çabayı gösteriyoruz. Ancak elimizde sihirli bir değnek yok," dedi.

Ortak Basın Toplantısı

Borrell, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta, Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib ile düzenlediği ortak basın toplantısında, "Gazze'deki savaş, Filistinli siviller için korkunç bir trajedidir. Sivillerin vahşice öldürülmesini kınıyoruz ve savaşın derhal sona ermesini talep ediyoruz," ifadelerini kullandı. Savaşın kaçınılmaz olmadığını vurgulayan Borrell, iradenin gerektiğini ekledi.

BMGK'nın 1701 Sayılı Kararı

Borrell, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1701 sayılı kararının uygulanmasının önemine işaret ederek, "Bu karar, bölgedeki kalıcı barış için gerekli çözümler sunmaktadır," dedi. 1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu alanın silahsızlandırılmasını öngörmektedir.

Kayıplar ve Sivil Altyapı Zararları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana yürüttüğü saldırılarda, en az 41 bin 118 Filistinli hayatını kaybetti. Yalnızca çocuklar arasında kayıplar 16 bin 715 olarak kaydedilirken, sivil altyapının da hedef alındığı belirtiliyor.

Borrell, korkunç kayıplara karşı dayanışma çağrısında bulunurken, Lübnan Dışişleri Bakanı Buhabib de kalıcı barış için Filistin meselesinin çözümünün şart olduğunu vurguladı.