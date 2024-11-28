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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Destekleyen Ülkelere Sert Tepki

Josep Borrell, AB ülkelerinin İsrail'e tarihsel borçları nedeniyle destek vermelerini eleştirerek, Filistinlilerin suçlanamayacağını vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 19:53
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 20:11
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Destekleyen Ülkelere Sert Tepki

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sert Açıklamalar

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, bazı AB ülkelerinin İsrail'e verdiği destek ve bunun arkasındaki nedenleri sorguladı. Borrell, "Evet, belki de Yahudilere yaptıklarınızdan dolayı suçlusunuz. Ancak inanın bana, Filistinliler bundan sorumlu değil. Bu Filistinlilerin suçu değil" ifadelerini kullandı.

Brüksel Jeopolitika Enstitüsü'nde Panel

Borrell, 2019'dan beri sürdürdüğü görevindeki son gününde Brüksel Jeopolitika Enstitüsü'nde "Geçmişe ve Geleceğe Bakış" başlıklı bir panele katıldı. Burada AB ülkelerinin İsrail'e desteğinin tarihsel bir sorumlulukla ilgili olduğunu dile getirdi.

AA muhabirinin, "AB ülkeleri İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna inanarak mı destek veriyor?" sorusuna Borrell, "Kesinlikle çok önemli bir rol oynuyor. Alman meslektaşlarım her zaman 'İsrail Devleti'ni desteklememiz bizim için varlık nedeni (raison d'etait)' diyor. Diğerleri böyle bir hisse sahip değil" yanıtını verdi.

Gerçeklerin Üzerini Kapatamayız

Borrell, konuşmasında, İsrail'in uluslararası hukuka uyduğuna inanmadığını belirtirken, "Gerçekleri inkar edemezsiniz. Eğer tarihinizle ilgili bir sorununuz varsa, bunu çözmeye çalışın ancak bunun bedelini başkalarına ödetmeyin" dedi. Bu durumun dramatik ve korkunç bir hale geldiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağda)...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağda), Luuk van Middelaar'ın (solda) moderatörlüğünde Brüksel Jeopolitika Enstitüsü'nde "Geçmişe ve Geleceğe Bakış" başlıklı bir panele katıldı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağda)...

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell (sağda), Luuk van Middelaar'ın (solda) moderatörlüğünde Brüksel Jeopolitika Enstitüsü'nde "Geçmişe ve Geleceğe Bakış" başlıklı bir panele katıldı.

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