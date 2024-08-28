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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Uyarı

Borrell, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını Batı Şeria'ya taşımamaları konusunda uyardı, uluslararası hukuka uyulması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 20:49
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:49
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den İsrail'e Uyarı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Önemli Uyarı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'i, Gazze bölgesindeki saldırı ve yıkımları Batı Şeria'ya yaymaması konusunda uyardı. Borrell, bu durumun bölgede daha fazla istikrarsızlığa yol açabileceğine dikkat çekti.

Askeri Operasyonlara Son Verilmesi Gerekiyor

Borrell, X platformunda yaptığı paylaşımda, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da sürdürdüğü geniş çaplı askeri operasyon, Gazze'deki çatışmanın yayılması için bir bahane olmamalıdır." ifadelerini kullandı.

Ordunun Batı Şeria'daki Filistinli vatandaşları zorla yerlerinden etmesi, Borrell'e göre, daha fazla çatışmanın habercisi olabilir.

Belçika Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

AB Dönem Başkanı Belçika'nın Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib da, X platformunda yaptığı açıklamada, "Batı Şeria'daki askeri operasyonlar durmalı. İsrail, işgal altındaki topraklarda insancıl hukuk ve uluslararası hukuk çerçevesinde yükümlülüklerine uymalıdır. Kalıcı barışın tek çözümü iki devletli bir yaklaşımdır." diye belirtti.

İsrail Dışişleri Bakanı'nın Görüşleri

Bu uyarılara karşılık olarak, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Batı Şeria'daki "tehditlerle başa çıkmak için Gazze'deki yöntemlerin uygulanması gerektiğini" ve bölgede yaşayan Filistinlilerin de "Gazze'de gerçekleştirilen zorla yerinden etme işlemlerine tabi tutulması gerektiğini" ifade etmişti.

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