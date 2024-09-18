AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nden Sert Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'da meydana gelen elektronik cihaz patlamalarını şiddetle kınadı.

Patlamalar ve Can Kaybı

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Lübnan genelinde elektronik cihazların patlamasıyla gerçekleştirilen ve çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya neden olan yeni saldırıyı kesin şekilde kınıyorum." dedi.

Sivil Ayrımcılığına Dikkat Çekti

Saldırıların sivil ayrımı gözetmeyen yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Borrell, "Bu saldırıların arkasında kim varsa Lübnan'da terör yaymayı amaçlıyor," ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ile İşbirliği

Borrell, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün olaya dair değerlendirmesine katıldığını ve bağımsız bir soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki gerilimin tırmanmasının acil çözüm gerektirdiğini vurguladı.

Son Olaylar ve Can Kaybı Raporu

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Bu olayda, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2,800 kişi yaralandı.

Bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Artan Gerilim

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin son günlerde arttığı gözlemleniyor.