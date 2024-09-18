DOLAR
34,04 0,02%
EURO
37,89 -0,12%
ALTIN
2.800,7 0,01%
BITCOIN
2.049.988,28 0,08%

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

Josep Borrell, Lübnan'da meydana gelen patlamaları kınayarak terörizme karşı dayanışma vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 23:40
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 23:40
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Lübnan Saldırılarına Sert Tepki

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi'nden Sert Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Lübnan'da meydana gelen elektronik cihaz patlamalarını şiddetle kınadı.

Patlamalar ve Can Kaybı

Borrell, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün Lübnan genelinde elektronik cihazların patlamasıyla gerçekleştirilen ve çok sayıda can kaybı ile yaralanmaya neden olan yeni saldırıyı kesin şekilde kınıyorum." dedi.

Sivil Ayrımcılığına Dikkat Çekti

Saldırıların sivil ayrımı gözetmeyen yöntemlerle yapıldığını vurgulayan Borrell, "Bu saldırıların arkasında kim varsa Lübnan'da terör yaymayı amaçlıyor," ifadesini kullandı.

Birleşmiş Milletler ile İşbirliği

Borrell, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün olaya dair değerlendirmesine katıldığını ve bağımsız bir soruşturma çağrısını desteklediğini belirtti. Ayrıca, bölgedeki gerilimin tırmanmasının acil çözüm gerektirdiğini vurguladı.

Son Olaylar ve Can Kaybı Raporu

Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Bu olayda, 2'si çocuk olmak üzere toplamda 12 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 2,800 kişi yaralandı.

Bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Lübnanlı yetkililer, bu saldırılardan İsrail'i sorumlu tutarken, İsrail'den henüz bir açıklama gelmedi.

Artan Gerilim

İsrail-Lübnan sınırında, 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda gerilimin son günlerde arttığı gözlemleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan’daki Saldırılar: Yeni Tehditler ve Uzman Görüşleri
2
Sakarya'da Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
3
Burdur ve Karabük'te Yeni İdare Mahkemeleri Kuruluyor
4
İran, Lübnan'daki Patlamada Yaralananları Tedavi İçin Kabul Etti
5
Aksaray'da Silahlı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı
6
Lübnan'da Telsiz Patlamaları: ölü Sayısı 20'ye Ulaştı

Ziraat Bankası'ndan Emeklilere Büyük Fırsat: 50.000 TL Kredi Kampanyası

Seat Leon Eylül Ayı Fiyat Güncellemesiyle Satışa Başladı! 80 Bin TL Zam Geldi!

Ziraat Bankası’ndan Yeni Konut Kredisi Kampanyası: Şimdi Ev Almanın Tam Zamanı! 120 Ay Yüzde 2,79 Faiz ile Ev İmkanı

Sony Playstation 5 1 TB Çift Kolda Çılgın İndirim! 39 Bin 999 TL'den 23 Bin 919 TL'ye Düştü! Teknoloji Ürünlerinde Dev İndirim

GSB, İŞKUR İUP Personel Alımı Başladı: 60 Bin Temizlik ve Bakım Onarım Personeli Alınacak!

19 Eylül 2024 Perşembe Günlük Burç Yorumları! Aşk, Para, Sağlık ve İş Falı

Öğrencilere Müjde! 12 Ay Boyunca 5 Bin TL: Başvurular Başladı

Vodafone’lulara Özel 80.000 TL Sonbahar Kredisi ve Faizsiz Kredi Kampanyası

Samsung'un Yapay Zeka Destekli Büyük TV Günleri Kampanyasında 15 Günden 30 Güne Çıktı: 4K, 8K TV'lerde Muhteşem Fırsatlar

A101’den Ayçiçek Yağında Büyük İndirim! 5 Litre Sırma Ayçiçek Yağında Dev Kampanya

1 KG çay 89 TL, bulaşık deterjanı 40 TL! O markete indirimin dibi geldi, herkes sıyırıyor

Gram Altın Fiyatında 3500 TL için tarih verildi