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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Macron'un Silah Ambargosu Çağrısına Destek

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Borrell, Macron'un İsrail'e silah ambargosu önerisine destek verdi ve verilen kayıpların altını çizdi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:49
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:49
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Macron'un Silah Ambargosu Çağrısına Destek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell ve Macron'un Çağrısı

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından yapılan İsrail'e silah ambargosu çağrısını destekledi. Borrell, bu desteği, Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinde patlak veren olayların yıl dönümü vesilesiyle Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleştirdiği oturumda dile getirdi.

Silah Sevkiyatına Son Verilmeli

Borrell, yaptığı açıklamada, "Hepimiz çok fazla ölü olduğunu belirtiyoruz, ancak ölü sayısı artmaya devam ediyor. Bu yüzden Fransa Cumhurbaşkanı'nın aldığı ve tartışmalara neden olan bu pozisyonu desteklemek son derece önemlidir," dedi.

Macron’un Önemli Vurguları

Macron, bölgedeki durumun siyasi çözüme geri döndürülmesi gerektiğini belirterek, Gazze'ye yönelik saldırılarda kullanılacak silahlara ambargo uygulanmasının şart olduğunu ifade etti. Ayrıca, İsrail’in uluslararası hukuk ve insani hukuka uygun davranarak kendisini koruması gerektiğinin altını çizdi.

Netanyahu’dan Sert Tepki

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Macron'un açıklamalarına sert bir yanıt vererek, uluslararası topluma karşı İsrail'in savunma hakkını savunmasını istedi. Netanyahu, İsrail'e yönelik silah ambargosu çağrılarını 'ayıp' olarak nitelendirdi.

Fransa'nın Destanı

Elysee Sarayı, Netanyahu'nun ifadeleriyle ilgili bir açıklama yaparak, Fransa’nın her zaman İsrail'in sağlam dostu olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Netanyahu’nun sözleri aşırıya kaçmaktadır ve bu durum Fransa ile İsrail arasındaki dostlukla bağdaşmamaktadır," denildi.

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