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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den MİT'in Yönettiği Takas Operasyonu Üzerine Açıklama

Borrell, MİT'in gerçekleştirdiği takas operasyonuyla AB vatandaşlarının serbest bırakılmasından memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 22:10
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 22:10
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den MİT'in Yönettiği Takas Operasyonu Üzerine Açıklama

Borrell'den Önemli Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonuna dair önemli ifadelerde bulundu. Borrell, "AB, Türkiye'nin yardımını alarak vatandaşlarının serbest bırakılması ve özgürlüğe kavuşmasıyla rahatlamıştır." dedi.

Takas Operasyonu Detayları

Borrell, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) organize ettiği bu operasyonun, aralarında AB vatandaşlarının da bulunduğu birçok siyasi mahkumun serbest bırakılmasına zemin hazırladığını ifade etti. 26 kişi üzerinde yapılan takas, son dönemin en geniş kapsamlı operasyonları arasında yer aldı.

Siyasi Mahkumların Durumu

Borrell, serbest bırakılan kişilerin politik nedenlerle haksız yere zulüm gördüğüne ve tahammül edilmez koşullarda tutulduna dikkat çekerek, "Siyasi mahkumlar ve halen Rusya ile Belarus cezaevlerinde haksız yere tutuklu bulunan herkes derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır." şeklinde konuştu.

Operasyonda Takas Edilen İsimler

Yapılan operasyonda dikkat çeken isimler arasında The Wall Street Journal muhabiri Evan Gerşkoviç, ABD'li eski Deniz Piyadesi Paul Whelan, Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger ve Rus muhalif İlya Yaşin ile Rusya Federal Güvenlik Servisi subayı Vadim Krasikov yer aldı.

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