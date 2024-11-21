AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu İçin Tutuklama Emri Açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "(Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ürdün'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını değerlendiren Borrell, bu kararın tamamen yargı süreciyle ilgili olduğunu belirtti. Borrell, "Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca tüm AB ülkelerine seslenerek, "AB'nin de dahil olduğu tüm mahkeme üye ülkelerini kararı uygulamaya davet ediyorum." dedi. Bu çağrıyla birlikte, uluslararası hukukun önemine dikkat çekmekte ve adaletin sağlanması adına atılması gereken adımları vurgulamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.