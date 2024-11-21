DOLAR
34,48 -0,04%
EURO
36,4 -0,18%
ALTIN
2.959,18 -0,83%
BITCOIN
3.352.371,76 -3,17%

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu İçin Tutuklama Emri Açıklaması

Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.11.2024 17:03
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 17:03
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Netanyahu İçin Tutuklama Emri Açıklaması

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "(Netanyahu hakkındaki tutuklama emri) saygı duyulmalı ve uygulanmalı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki tutuklama emrine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Ürdün'de gerçekleştirdiği temaslar sırasında, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında verdiği tutuklama kararını değerlendiren Borrell, bu kararın tamamen yargı süreciyle ilgili olduğunu belirtti. Borrell, "Mahkemenin kararına saygı duyulmalı ve uygulanmalı." ifadelerini kullandı.

Borrell, ayrıca tüm AB ülkelerine seslenerek, "AB'nin de dahil olduğu tüm mahkeme üye ülkelerini kararı uygulamaya davet ediyorum." dedi. Bu çağrıyla birlikte, uluslararası hukukun önemine dikkat çekmekte ve adaletin sağlanması adına atılması gereken adımları vurgulamaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhan Pamuk'un 'Şeylerin Tesellisi' Sergisi Prag'da Sanatseverlerle Buluştu
2
Hollanda, Netanyahu'yu UCM Kararına Göre Tutuklayacak
3
Mardin'de Silahlı Saldırı: 4 Kişi Yaralandı
4
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan UCM Kararına Destek: 'Ümit Verici ve Tarihi Bir Adım'
5
İskeçe Azınlık Okulu İçin Bina Sorunu Çözüm Bekliyor
6
İngiliz Milletvekillerinden Hükümete UCM'nin Tutuklama Emirlerini Uygulama Çağrısı
7
Firari Hükümlüyü Takip Eden Polis, 'Ayın Polisi' Seçildi

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak

Kasım ayında faizsiz kredilerde limit artışı: Yeni kampanyalar devrede

Harika Kasım furyasına BİM’de dahil oldu! BİM 26 Kasım’da sepete attığın kalacak

Kasım faturalarını eritecek destek! O kişiler 1250 TL desteklenecek

Yeni Yılda Milyonların Geliri Artacak: İşte Yeni Maaşlar