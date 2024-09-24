AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Savaş Uyarısı

AB Yüksek Temsilcisi Borrell: "Neredeyse Tam Teşekküllü Bir Savaş İçindeyiz"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Gazze'deki durumu ve Lübnan'daki artan gerilimleri değerlendirerek, "Neredeyse tam teşekküllü bir savaşın içindeyiz." dedi.

Gerilim ve Çatışmalar

Borrell, 79. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen AB dışişleri bakanları toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Gazze'deki durumun "felaket" olduğunu, Lübnan ve İsrail arasında süregelen çatışmaların son derece tehlikeli olduğunu ifade etti.

Lübnan'daki Olaylar ve Sivil Kaybı

18 Eylül'de Lübnan'da yaşanan olayların halk arasında büyük korku yarattığını belirten Borrell, "Daha fazla askeri saldırı, daha fazla hasar ve daha fazla kurban görüyoruz," dedi.

Uluslararası Toplumdan Çözüm Arayışı

Borrell, sayısı artan sivil kayıplarının uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu vurgulayarak, "Hedefli ama rastgele saldırılar yapılıyor," şeklinde konuştu. Ayrıca, diplomatik çabaların artırılmasına ve gerilimin durdurulmasına olan ihtiyacı vurguladı.

Gazze'de Ateşkes Çağrısı

Barışın sağlanabilmesi için acilen Gazze'de ateşkes ilan edilmesi çağrısında bulunan Borrell, 2006 yılında kabul edilen 1701 sayılı kararın hala uygulanmadığını hatırlattı.

Batı Şeria’nın Durumu

Borrell, Batı Şeria’nın durumu hakkında da uyararak, "Batı Şeria, sanki zaten ilhak edilmiş gibi ilerliyor," dedi ve uluslararası dayanışmanın önemini vurguladı.