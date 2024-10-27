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AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sudan'daki HDK Saldırılarına Tepki

Borrell, HDK'nin Cezira'daki saldırılarının endişe verici olduğunu belirtti ve sivillere yönelik şiddeti kınadı.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 21:04
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 21:04
AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sudan'daki HDK Saldırılarına Tepki

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den HDK'nin Cezira Eyaletine İlişkin Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Sudan'da 18 aydır devam eden çatışmaların merkezinde yer alan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Cezira eyaletinde gerçekleştirdiği saldırıları kınadı. Borrell, bu saldırılardan gelen görüntülerin "endişe verici" olduğunu ifade etti.

Saldırılar ve Açıklamalar

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden HDK'nin Cezira'nın doğusundaki köylere yönelik düzenlediği saldırılarla ilgili olarak şunları paylaştı:

"Cezira eyaletinden gelen korkunç görüntüler, son derece endişe verici. HDK'nin toplu katliam ve tecavüz eylemlerinde bulunduğuna dair ciddi iddialar mevcut."

Borrell, sivillere yönelik bu tür saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı ve "Failler sorumlu tutulmalıdır. AB, adaletin yerini bulması için gereken adımları atmaya devam edecektir." dedi.

Sudan'daki İç Savaşın Ciddiyeti

25 Ekim'de Cezira eyaletinde gerçekleşen saldırılarda 124 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti. Sudan'daki iç savaş, uzun yıllar süren Ömer el Beşir yönetiminin devrilmesinin ardından, sivil katılımın olduğu hükümete karşı ordu ve HDK arasında yaşanan güç mücadelesiyle devam etmektedir. Çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan tüm çözüm girişimleri ise şimdiye dek sonuçsuz kalmıştır.

Birleşmiş Milletler, Sudan'daki çatışmalar nedeniyle 20 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini, 11 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini ve 25 milyondan fazla kişinin insani yardıma acil ihtiyaç duyduğunu açıklamaktadır.

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