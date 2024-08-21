AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Gazze Ateşkes Çabalarını Görüştü

AB'nin Gazze Üzerindeki Çalışmaları

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ve Suudi Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Ateşkes ve İnsani Yardım Üzerine Görüşmeler

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze'deki çatışmaların acilen son bulması gerektiği üzerinde durduklarını belirtti. Özellikle Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılması, sivillere yardım ulaşmasının sağlanması ve Gazze'nin yeniden inşa edilmesi konularının önemine vurgu yaptı.

Orta Doğu'da İşbirliği

Suudi Bakan Faysal bin Ferhan ile olan görüşmesinde ise Gazze'de kalıcı bir ateşkesin sağlanması ve sürdürülebilir çözümler için atılacak adımlar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Borrell, bölgedeki gerilimi azaltma konusundaki çabalarını Orta Doğu'daki ortaklarla birlikte sürdürme kararlılığını ifade etti.

Geçmişteki Müzakereler

Katar'ın başkenti Doha'da 15-16 Ağustos'ta gerçekleşen müzakerelerde, Hamas, A.B.D., Mısır ve Katar arabuluculuğunda İsrail ile varılmak istenen anlaşmanın önündeki engelleri dile getirdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun koşulları müzakereleri zorlaştırdığı ifade edilmektedir.

Son Durum

İsrail'in 7 Ekim tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırlar sonucunda, Gazze'de en az 40 bin 223 Filistinli hayatını kaybetti. Bu sayı içinde 16 bin 480 çocuk ve 10 bin 980 kadın yer almakta. Ayrıca, 92 bin 981 kişi yaralandı.