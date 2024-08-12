AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'e Yaptırımların Gündeme Gelmesi Gerektiğini Belirtti

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Yaptırım Çağrısı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'e yönelik yaptırım uygulamanın Avrupa Birliği'nin gündeminde önemli bir yer tutması gerektiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in Açıklamalarına Tepki

Borrell, X (Twitter) hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in sivillere yönelik yakıt ve yardımın kesilmesi talebine sert tepki gösterdi. Borrell, uluslararası toplumun Gazze'de ateşkes sağlamak için çaba harcadığını, ancak Ben-Gvir'in açıklamalarının savaş suçlarına teşvik olduğunu vurguladı.

Yaptırım Gündemi

Borrell, Ben-Gvir'in açıklamalarının, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in 2 milyon Gazzelinin açlıktan ölmesinin 'haklı' olabileceğini ima etmesi gibi olduğunu belirterek, "Yaptırımlar gündemimizde yer almalıdır" dedi.

Birleşmiş Milletler'den Destek

Borrell, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk'ün kınamasını desteklediğini ifade ederek, "İsrail hükümetini savaş suçu işlemeye yönelik bu teşviklere karşı mesafe koymaya ve ateşkes sağlamaları için ABD, Katar ve Mısır'ın aracılığıyla yürütülen müzakereleri desteklemeye davet ediyorum" dedi.

Ne Olmuştu?

Son günlerde, Ben-Gvir Maarif gazetesine verdiği demeçte, Hamas ile ateşkes ve esir takası yapmak yerine, Gazze topraklarını işgal ederek göçü teşvik etmeleri gerektiğini ileri sürdü. "Gazze topraklarını işgal ederek, yakıt girişini durdurursak ve göçü teşvik edersek, zafer elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Uluslararası Tepkiler

ABD, Mısır ve Katar, yayınladıkları ortak açıklamada, İsrail ve Hamas’a Gazze’de ateşkes sağlanması ve esir takası için 15 Ağustos’ta Kahire veya Doha’da müzakerelere yeniden başlanması çağrısında bulunmuştu.