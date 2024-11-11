AB Yüksek Temsilcisi Borrell, İsrail'in Gazze Saldırılarını Kınadı

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sert Tepki

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınadı. Bu saldırı sonucunda çok sayıda sivil yaşamını yitirdi.

Borrell, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Cibaliya bölgesine yönelik saldırının sivil kayıplara yol açtığını belirtirken, "Gazze'nin kuzeyinde olup bitenleri tanımlamak için 'etnik temizlik' kelimesi giderek daha fazla kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Yüksek Temsilci, Gazze'nin kuzeyinde sivillerin zorla yerinden edilmesi ve açlığın bir silah olarak kullanılmasının uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayarak, bu durumun kıtlık riskini artırdığını ifade etti.

İnsani Felakete Karşı Acil Önlemler

Borrell, bölgedeki insani felaketin önlenmesi gerektiğini aktararak, "İşgalci güç olan İsrail, yardımların geçişine izin verme yükümlülüğünü unutmamalıdır." dedi. Ayrıca, uluslararası toplumun acil harekete geçmesi gerektiğini de vurguladı.

Borrell, "Uluslararası toplum ve İsrail'in başlıca müttefikleri, Filistinlilerin çektiği acılara son verilmesi ve esirlerin kurtarılması için acil önlemler almalıdır." mesajını paylaştı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.