AB Yüksek Temsilcisi Borrell: İsrail'in Uluslararası Hukuka Saygı Gösterilmesi Gerek

AB Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sert Açıklama

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdüren tutumunun uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. Borrell, özellikle sivillerin korunması konusundaki ihlallerin kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Hedefler

Borrell, X platformunda yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) ait bir okula son saldırısını kınadı. Bu, aynı okula gerçekleştirilen beşinci saldırıdır.

Saldırının Sonuçları

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, El-Cauni Okulu'na düzenlenen bu son saldırıda, çeşitli yaş ve cinsiyetten 18 kişinin hayatını kaybettiğini ve 18 kişinin de yaralandığını bildirdi. Borrell, bu tür ihlallerin, uluslararası hukuk ve insan hakları açısından büyük bir önem taşıdığını vurguladı.

Borrell, ayrıca, “Uluslararası hukukun temel prensipleri, özellikle de sivillerin korunması, hiçbir şekilde göz ardı edilmemelidir” şeklinde konuştu.