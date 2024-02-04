AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek istiyoruz

AB Dönem Başkanı Belçika'nın ev sahipliğinde Brüksel'de gayriresmi toplantı yapan AB ülkelerinin dışişleri bakanları, Türkiye ile ilişkileri de görüştü. Toplantı sonrası ortak basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Türkiye ile işbirliğini derinleştirmeyi ve farklılıkları gidermeyi amaçladıklarını duyurdular.

Toplantının gündeminde Türkiye ile ilişkiler de vardı. Toplantı bittiğinde, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, ortak bir basın toplantısı düzenlediler.

Avrupa Birliği (AB) liderleri, Türkiye ile ilişkileri iyileştirme yoluna girmek istediklerini açıkladılar. AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldiler. Görüşmede, Doğu Akdeniz'deki gerilimin azaltılması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve göç işbirliğinin devam ettirilmesi gibi konular ele alındı. AB liderleri, çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmeleri gerektiğini belirttiler.

"Çatışmalardan kaçınmak ve işbirliğini artırmak için Kıbrıs meselesini dikkate alarak Türkiye ile temasa geçmemiz gerekiyor. Türkiye ile daha fazla ilişki kurmamız, çıkarlarımızın örtüştüğü alanlarda çalışmamız ve bizi birbirimizden uzaklaştıran meselelerden kaçınmamız gerekiyor" dedi.

TÜRKİYE İLE DAHA GÜÇLÜ İLİŞKİLER KURULMALI

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları, Türkiye ile ilişkilerin iyileştirilmesi için ortak bir irade ortaya koydular. Brüksel'de gerçekleştirilen gayri resmi toplantıda, Türkiye ile vize serbestisi, Gümrük Birliği, göç ve terörle mücadele gibi konularda işbirliği yapılması kararlaştırıldı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmaları gerektiğini, ancak bunun gelişmelerin seyrine bağlı olduğunu söyledi. Borrell, Kıbrıs sorununun da Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmesi için önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

"Türkiye ile daha güçlü ilişki kurmamız konusunda herkes hemfikir ancak bu, gelişmelerin seyrine bağlı olacaktır. Vize konusunda ne olacağını tam olarak bilmiyorum. Bugün bu konu tartışılmadı. Ancak genel kanı, Kıbrıs üyemiz olduğu için gündemimizin en üst sıralarında yer alan Kıbrıs sorununu çözmek için dahi Türkiye ile daha olumlu şekilde etkileşime geçmemiz gerektiği yönünde" şeklinde değerlendirmelerde bulundu.

TÜRKİYE STRATEJİK ANLAMDA ÖNEMLİ BİR PARTNER

Türkiye'nin dünya siyasetindeki rolünü vurgulayan Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, "Türkiye küresel sahnede giderek daha önemli bir stratejik ortak olarak yer alıyor." dedi. Lahbib, Türkiye'nin kendileri için önemli bir partner olduğunu ifade ederek, hukuk, demokrasi, yargı ve Kıbrıs meselesi gibi konularda fikir ayrılıklarını çözmek üzere yakında görüşeceklerini söyledi.

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Türkiye'yi de içeren bir etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Lahbib, AB'nin 2004 yılında 10 yeni ülkeyi bünyesine kattığı genişlemenin 20. yıl dönümünü nisan ayında kutlayacaklarını belirtti. Lahbib, Türkiye'nin bu kutlamaya katılmasını istediklerini ifade etti.