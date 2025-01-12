AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Üzerine Önemli Açıklama

Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilebileceğini duyurarak, siyasi geçiş sürecinin önemine vurgu yaptı.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 15:17
AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas'tan Suriye Yaptırımları Üzerine Önemli Açıklama

AB Yüksek Temsilcisi'nden Yaptırımlar Hakkında Yeni Gelişmeler

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yaptırımların hafifletilmesinin gündemlerinde olduğunu açıkladı.

Riyad Toplantısında Önemli Görüşmeler

Kallas, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısına katılarak, toplantı sonrası yaptığı X paylaşımında, “Suriye'de hem umut hem de zorluklar var.” dedi.

Toplantıda, Körfez, Orta Doğu ve Avrupa ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla, Beşşar Esed rejiminin devrildiği Suriye'deki geçiş süreci üzerine fikir alışverişinde bulunacağını belirten Kallas, söz konusu yaptırımların da gündeme geleceğini ifade etti.

Piyasa Geçişi İçin Somut İlerleme Gerekiyor

Kallas, “Yaptırımların nasıl hafifletilebileceğine bakacağız ancak bunun ardından Suriye'yi tüm çeşitliliğiyle yansıtan bir siyasi geçiş sürecinde somut ilerleme kaydedilmelidir.” şeklinde konuştu.

Ayrıca, “AB, bu geçiş sürecine yardımcı olmak üzere buradadır.” mesajını verirken, Avrupa’nın Suriye’ye olan desteğini yinelemiş oldu.

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