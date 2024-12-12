AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriye'de Gelecek Umut Verici Ama Belirsiz

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'de yönetime gelenlerin önceden açıkladıkları gibi davranıp davranmadıkları konusunda dikkatli bir izleme yapacaklarını ifade etti. Suriye’deki durumu umut verici olarak değerlendiren Kallas, hala belirsizliklerin bulunduğunu vurguladı.

İtalyan La Stampa gazetesine verdiği demeçte, Esed rejimini devirmeyi hedefleyen Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile diyalog kurup kurmayacaklarına dair soruya, "Önümüzdeki günlerde ve haftalarda söyledikleri gibi hareket edip etmediklerine bakacağız" yanıtını verdi.

Kallas, "Suriye'nin geleceği oldukça umut verici ama yine de belirsiz. Bölge ülke bakanlarıyla konuştum, hepsi temkinli. Ne radikalleşme ne de terör olmalı ve azınlıklara zulmedilmemeli, iç savaş olmamalı" diyerek bölgesel aktörlerle yakın temas halinde olduklarını belirtti.

AB Dışişleri Bakanları'nın 16 Aralık’ta Suriye’deki durumu değerlendireceğini ve mültecilerin durumunu tartışacaklarını kaydeden Kallas, "Uluslararası hukuka uygun olarak gönüllü geri dönüş konusunda ortak bir yaklaşım bulmalıyız" dedi.

Kallas, Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili olarak da “Herhangi bir müzakere yapılmıyor çünkü Rusya bunu istemiyor. Eğer barış istiyorsa geri çekilebilirdi. Bunun yerine hedeflerinden vazgeçmedi” açıklamasında bulundu.

Ayrıca, Donald Trump'ın savaşın sona ermesi için planları olduğunu belirten Kallas, Ukrayna'ya yardımın güvenlik için kritik olduğunu ve bunun yalnızca Avrupa için değil, küresel güvenlik açısından bir yatırım olduğunu ifade etti.

Son olarak, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine dair "Herkes kendi hesabına hareket ediyor. Macaristan beni bilgilendirdi. Bilgi paylaşımı olumlu ama sonuç nedir? Putin'in pozisyonu değişmedi" şeklinde yorum yaptı.