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AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriye'nin Yeniden İmarı İçin Yeni Yaklaşım Gerekli

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'nin yeniden imarı için yeni bir strateji önerdi ve yaptırım rejiminin gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 11:54
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 11:54
AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Suriye'nin Yeniden İmarı İçin Yeni Yaklaşım Gerekli

AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye İçin Yeni Bir Strateji Sunuyor

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'ye yönelik yeni bir yaklaşım önerisinde bulunarak, AB'nin mevcut siyasi gerçekliğe uyum sağlaması ve ülkenin yeniden imarı için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.

Avrupa Parlamentosu'nda Önemli Açıklamalar

Kallas, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu

Suriye'nin Egemenliği ve Yeniden İmarı Üzerine Vurgular

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda üye ülkelerin, Suriye'nin egemenliği, toprak bütünlüğü, azınlıkların korunması ve kapsayıcı bir hükümet kurulması gibi ilkeler üzerinde anlaştığını vurgulayan Kallas, bu çerçevede DEAŞ ile mücadele ve kimyasal silahların imhası konularına da dikkat çekti.

Kallas, "AB'nin, Suriye'ye yeni bir yaklaşım tasarlama önerisini desteklediğini belirterek, yaptırım rejimini gözden geçirmenin şart olduğunu dile getirdi. "Birlikte, Suriye ve halkı için barış, güvenlik ve adaletin hakim olduğu bir geleceği şekillendirmeye yardımcı olabiliriz," dedi.

Yaptırım Tartışmaları Gündemde

AB'nin Suriye yaptırımları, Esed rejiminin halka yönelik şiddet içeren baskısı nedeniyle 2011 yılında uygulanmaya başlanmıştı. Yaptırımlar, rejime yakın iş insanları ve şirketlerini de hedef alıyordu.

AB, yaptırım uygulanan kişilere yönelik seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasının yanı sıra, petrol ithalatı, Suriye Merkez Bankası'na ait varlıkların dondurulması gibi pek çok tedbiri de hayata geçirmiştir. Her yıl yenilenen yaptırımların süresi 1 Haziran 2025'te dolacak. Suriye'de Baas rejiminin çöküşünden sonra AB içinde yaptırımların kaldırılıp kaldırılmayacağı konusundaki tartışmalar ise devam ediyor.

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