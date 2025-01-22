AB Yüksek Temsilcisi Kallas: Trump'ın Savunma Harcamaları Eleştirisi Doğru

AB Yüksek Temsilcisi Kallas: "Trump, yeterince harcama yapmadığımızı söylemekte haklı"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Avrupa'nın savunmasının güçlendirilmesi için yatırımların ve harcamaların artırılması gerektiğini ifade etti. Kallas, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Savunma Ajansı (EDA) Yıllık Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "(ABD) Başkan Trump, yeterince harcama yapmadığımızı söylemekte haklı. Yatırım yapmanın zamanı geldi," dedi.

Güçlü Savunma için Yatırım ve İşbirliği

Kallas, Avrupa'nın savunma harcamalarını artırmaya yönelik hedeflerini ve önceliklerini paylaşarak, Ukrayna'ya daha fazla destek verilmesi, Birlik'in savunma harcamalarının artırılması ve müttefiklerle işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiği üzerinde durdu.

Özellikle, AB'nin kolektif savunma bütçesinin Rusya'nın harcamalarının çok gerisinde kaldığını belirtirken, "Geçen yıl üye devletler Gayri Safi Yurt İçi Hasılası'nın (GSYİH) ortalama yüzde 1,9'unu savunmaya harcarken, Rusya yüzde 9'unu harcadı. Bu yetersizlik, saldırganlara tehlikeli bir sinyal gönderiyor," uyarısında bulundu.

Rusya'nın Askeri Stratejisi ve Yaptırımlar

Kallas, Rusya'nın askeri harcamalarıyla ilgili olarak, "Putin, ofis bütçesinin üçte birinden fazlasını harcıyor ve herhangi bir durma ya da yavaşlama belirtisi göstermiyor. Benim Rusya’ya karşı saldırgan bir tavrım yok, ben gerçekçiyim," diye konuştu. AB'nin yaptırım stratejisinin Rus ekonomisine zarar vermesine rağmen, daha fazla önlem alacaklarının sinyalini verdi ve yeni bir yaptırım paketinin üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Ukrayna'ya Destek Çağrısı

Kallas, üye ülkeleri Ukrayna'ya yardım ve mali desteği artırmaya çağırdı. "Ukraynalılar hem kendi özgürlükleri hem de bizim özgürlüğümüz için savaşıyor. Bize zaman kazandırıyorlar," dedi.

Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarının giderilmesi için mühimmat ve hava savunma sistemlerinin daha hızlı teslim edilmesi gerektiğini dile getiren Kallas, askeri üretim ve hazırlıkların artırılmasına yönelik aciliyeti vurguladı.

Birleşik Avrupa Gücü Vurgusu

"Tek bir Avrupa ordusuna ihtiyacımız yok" diyen Kallas, 27 Avrupa ordusunun birlikte çalışabilmesi gerektiğini ve bunun için güçlü bir stratejiye ihtiyaç duyulduğunu belirtti. AB'nin parçalanmış savunma sanayisini birleştirme çağrısında bulunan Kallas, silah standardizasyonunu önererek, bunun maliyetleri düşüreceği ve üretim süreçlerini hızlandıracağı görüşünde.

Transatlantik İlişkiler

Kallas, AB'nin ABD, NATO ve İngiltere ile olan ilişkilerini Avrupa'nın güvenliğinin temel taşı olarak nitelendirirken, transatlantik savunma yükünün daha adil bir şekilde üstlenilmesi için özellikle ABD ile derin bir işbirliğine ihtiyaç olduğunu kaydetti. "AB'nin çabaları NATO'nun çalışmalarını tekrarlamak yerine tamamlamalıdır," diyerek işbirliğinin önemini vurguladı.