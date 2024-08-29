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AB Yüksek Temsilcisinden İsrailli Bakanın Sözlerine Sert Tepki

Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria ile ilgili açıklamalarını reddetti.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 10:55
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 10:55
AB Yüksek Temsilcisinden İsrailli Bakanın Sözlerine Sert Tepki

AB Dışişleri Yüksek Temsilcisi Borrell'den Sert Yanıt

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Batı Şeria'daki Filistinlilerin zorla yerlerinden edilmeleri hakkında yaptığı "Batı Şeria halkı, Gazze'de yapıldığı gibi topluca zorla yerinden edilmeli." şeklindeki açıklamalarına karşı çıktı. Borrell, durumu "tümüyle kabul edilemez" olarak değerlendirerek, bu tür ifadelerin kabul edilemeyeceğini dile getirdi.

Brüksel'de Gündem Gazze ve Batı Şeria

Borrell, Brüksel'de düzenlenen gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde yaptığı basın toplantısında, Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini ifade etti. "Ateşkes görüşmeleri bir ileri bir geri gidiyor ve sonuç alınamıyor. Bu süre zarfında bombardımanlar devam ediyor ve sivil kayıpların sayısı artıyor," diye belirtti.

Yaptırım Önerisi

Ayrıca Borrell, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddet eylemlerinden sorumlu olan İsrailli bakanlara AB'nin yaptırım uygulamasını önermiştir. Ancak, toplantının gayriresmi niteliğinden ötürü bu konuda herhangi bir karar alınamayacağını iletti.

Borrell, sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada da İsrail'i Gazze'deki yıkımları Batı Şeria'ya taşımama konusunda uyarmıştı.

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