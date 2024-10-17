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AB Zirvesi: Göç, Ukrayna ve Orta Doğu Gündemi

AB liderleri, Ukrayna, göç ve rekabetçilik konularını ele almak üzere Brüksel'de toplandı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 12:28
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 12:28
AB Zirvesi: Göç, Ukrayna ve Orta Doğu Gündemi

AB Liderleri Brüksel'de Toplandı

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderleri, Brüksel'de Ukrayna, Orta Doğu'daki gelişmeler, düzensiz göçle mücadele ve ekonomik rekabet hakkında önemli bir zirve gerçekleştirdi.

Ukrayna'nın "Zafer Planı" Masada

Zirve, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in katılımıyla başladı. Ukrayna'daki savaşın 1000. günü yaklaşırken, liderler Zelenskiy'in duyurduğu "Zafer Planı"nı ele alacak.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yapılan toplantıda AB'nin, Ukrayna'ya gerekli askeri ve mali desteği vermeye devam edeceğini vurguladı. Zelenskiy, 35 milyar avro değerindeki destekle ilgili acil adımların atılması gerektiğini belirtti.

Göç Konusu Gündemin Üst Sıralarında

Toplantının bir diğer önceliği ise göç konusu oldu. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkeler, sıkılaşan göç politikalarını ve sınır kontrollerini gündeme getirirken, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, sığınma başvurularının üçüncü ülkelere gönderilmesi önerisini ortaya attı.

Orta Doğu Gelişmeleri

Gazze'deki insani durumu ve İsrail'in saldırılarını değerlendiren liderler, ACAM'ın uluslararası çabalarına da ışık tutacak.

Rekabetçilik Vurgusu

Liderler, AB'nin ekonomik rekabet gücünü artırmak için yapılması gerekenleri de tartışacak. Eski ECB Başkanı Mario Draghi'nin sunmuş olduğu rapor, daha koordineli bir sanayi politikası ihtiyacı üzerine öneriler içermektedir.

Liderlerin bu konular etrafında yürütülecek tartışmaları, Avrupa'nın geleceği açısından büyük önem taşıyor.

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