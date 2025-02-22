Abalı Kayak Merkezi Sezonu Coşkuyla Açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasının ardından kayakseverlere kapılarını açtı. Son iki gündür devam eden yağışlar ile birlikte, merkezin bulunduğu Artos Dağı eteklerinde kar kalınlığı ideal seviyeye geldi.

Kayakseverler Van Gölü Manzarasında Kayak Keyfi Yaşıyor

Birinci etabı kullanıma açılan kayak merkezine gelen kayakseverler, uzun bir aradan sonra Van Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın mutluluğunu yaşıyor. Merkezde oluşan yoğunluk, vatandaşlara ve çocuklara eğlenceli anlar sunuyor. Kayak takımları ve kızaklarla kayarak vakit geçiren aileler, kışın tadını doyasıya çıkarıyor.

Kayak merkezine gelen Zeynep Üstün, sezonun açılmasıyla ilgili olarak, “Uzun zamandır kayak merkezinin açılmasını bekliyordum. Açıldığını duyduğumuz anda kayak ekipmanlarımı alıp geldim. Ailemle burada çok eğleniyoruz. Kar yağışı sonrası zemin kayak için uygun hale geldi.” şeklinde konuştu.

Diğer bir ziyaretçi Yeşim Başar ise, “Kayak merkezinin açılmasını uzun süredir bekliyorduk. Kış sezonu boyunca çocuklarım buraya gelmek istiyorlardı. Burası açılmasaydı başka şehirlere gitmek zorunda kalacaktık. Açılması hepimizi çok mutlu etti.” ifadelerini kullandı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı. Yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı. Yoğunluk oluşturan vatandaşlar ve çocuklar, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli anlar yaşadı.