Abana'da Balık Kartalları Ezine Çayı'nda Avlanırken Fotoğraflandı

Kastamonu'nun Abana ilçesinde Ezine Çayı'nda avlanan balık kartalları, kuş fotoğrafçıları Mehmet Şenol, Serhat Çakıcı ve Güven Gürsoy tarafından görüntülendi.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 11:58
Nadir Tür Fotoğrafçıların Objektifinde

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, Ezine Çayı üzerinde avlanan balık kartalları kuş fotoğrafçıları tarafından görüntülendi.

Türkiye'de yalnızca göç dönemlerinde gözlenen bu tür, Abana'da avlanırken fotoğraflandı. Sahadaki gözlemi yapan kuş fotoğrafçıları Mehmet Şenol, Serhat Çakıcı ve Güven Gürsoy, kaydettikleri görüntülerin doğa belgeselini andırdığını belirtti.

Fotoğrafçı Mehmet Şenol, Ezine Çayı bölgesinde nadir görülen türü gözlemlediklerini ifade ederek, "Avlandığı alana yakın ormanlık alanda barındığını tahmin ettiğimiz iki balık kartalı, gün içinde avlanarak kendini gösteriyor. Bu sırada kuş fotoğrafçıları olarak çektiğimiz fotoğraflar da adeta bir belgesel niteliğinde" dedi.

