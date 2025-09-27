Abana'da Fırtına Palamut Avını Erteledi: Balıkçılar Hazırlıkta

Kastamonu Abana'da şiddetli fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamadı; tekneler bakımda, palamut için ağlar yüklendi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 15:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 15:56
Kastamonu'da olumsuz hava deniz trafiğini durdurdu

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, Karadeniz'deki fırtına nedeniyle bölge balıkçıları avlanmaya çıkamadı. Şehit Ömer Şenel Balıkçı Barınağı'nda bekleyen balıkçılar, hava koşullarının düzelmesini bekliyor.

Denize açılamayan teknelerin bakımını yapan balıkçılar, palamut için kullanacakları ağları teknelerine yükleyerek sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Balıkçılar palamut umudunu koruyor

Mustafa Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada sezon başlamasına rağmen henüz bölgede palamut görülmediğini belirtti. Acar, "Özellikle İstanbul tarafı bizim için önemli. Burada görülen palamut ocakları, Doğu Karadeniz istikametine yürüyecek ve bu balığın da dönüş yolculuğu olacak. Allah nasip ederse biz de o zaman palamudu avlayabileceğiz." dedi.

Acar, balıkçıların avlanmaya hazır olduğunu ve fırtına sona erdikten sonra tekrar denize açılacaklarını ifade etti.

