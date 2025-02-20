Abant Gölü'nde Büyüleyici Kar Manzarası Dronla Görüntülendi

Abant Gölü'nde Kar Yağışı Sonrası Büyüleyici Manzara

Türkiye'nin doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, etkili kar yağışının ardından adeta bir kış masalına dönüştü. Yağış sonrası bölgede göl çevresi ve milli parkın etrafındaki dağlardakar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı.

Doğanın Keyfini Çıkardılar

Abant’a gelen ziyaretçiler, muhteşem kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaparak anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeyi ihmal etmediler. Kar yağışı, bölgenin doğal güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Yollar ve Otoparklar İçin Kar Temizleme Çalışmaları

Abant Gölü Milli Parkı’na ulaşımın aksamaması için Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, park içindeki yollar ve otoparklarda kar temizleme çalışmaları gerçekleştirdi. Ziyaretçilerin güvenli bir şekilde bölgeyi gezmesi sağlandı.

Dronla Çekilen Muhteşem Görüntüler

Milli park içindeki gölün donmuş yüzeyi ve etrafında oluşan kar manzarası, dronla havadan görüntülendi. Bu görüntüler, Abant'ın kış güzelliğini gözler önüne seriyor ve doğa tutkunları için kaçırılmayacak bir manzara sunuyor.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışının ardından beyaza büründü.