Abant Tiyatro Günleri Bolu'da Salonları Doldurdu

BAİBÜ'de ikincisi düzenlenen Abant Tiyatro Günleri'ne yoğun ilgi; öğrenciler salonları tıklım tıklım doldurdu.

Yayın Tarihi: 07.11.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 07.11.2025 11:27
Abant Tiyatro Günleri Bolu'da Salonları Doldurdu

Abant Tiyatro Günleri Bolu'da Salonları Doldurdu

BAİBÜ Drama Topluluğu ev sahipliğinde ikincisi düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ikincisi düzenlenen Abant Tiyatro Günleri yoğun ilgi gördü. Birbirinden güzel oyunların sahnelendiği etkinlikte salonu tıklım tıklım dolduran öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

BAİBÜ Drama Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte sahnelenen oyunlar şunlardı: Cimri Harpagonun Suçu Ne?, Kahve Soğumadan Önce, Quasimodo, Öksüzler ve Üç Kuruşluk Opera.

Etkinliğin dördüncü gününde sahne alan Kahve Soğumadan Önce oyununda izleyiciler salonu tıklım tıklım doldurdu.

Akademik danışmandan hedef: Kalıcı bir etkinlik

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ve Drama Topluluğu’nun akademik danışmanı Doç. Dr. Metin Akyüz etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bu sene Drama Topluluğu olarak ikinci Abant Tiyatro Günleri etkinliklerini düzenledik. Bu etkinliğimizin 4’üncü gününde toplam 5 oyun sergilenecekti. Konuklarımız Asmalı Sahne, Bolu Belediye Tiyatrosu, İstanbul Medipol Üniversitesi, kendi topluluğumuzun bir oyunu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu olmak üzere, biz her gün bir oyun sahnelemeyi planladık ve buna göre çalışmalarımızı sürdürdük. Yoğun bir ilgi oldu. Hemen hemen bütün oyunlarımız tam doldu. Biz bu etkinlikleri kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Asıl amacımız da şu, bu etkinliğin üniversite tiyatro topluluklarının geleneksel bir etkinliği haline gelmesini istiyoruz. Özellikle yakın bölgemizde birçok üniversite bulunmakta. Bu üniversite topluluklarının her birini Bolu’ya getirtip üniversite öğrencileriyle ve halkla buluşmalarını amaçlıyoruz. Bu, ikincisi oldu. Daha nicelerine diyelim"

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE İKİNCİSİ DÜZENLENEN ABANT TİYATRO GÜNLERİ YOĞUN İLGİ...

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE İKİNCİSİ DÜZENLENEN ABANT TİYATRO GÜNLERİ YOĞUN İLGİ GÖRDÜ. BİRBİRİNDEN GÜZEL OYUNLARIN SAHNELENDİĞİ ETKİNLİKTE SALONU TIKLIM TIKLIM DOLDURAN ÖĞRENCİLER KEYİFLİ ZAMAN GEÇİRDİ.

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİNDE İKİNCİSİ DÜZENLENEN ABANT TİYATRO GÜNLERİ YOĞUN İLGİ...

İLGİLİ HABERLER

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
2
İstanbul'da Kaçak Oyuncak Operasyonu: 125 bin 875 Ürün Ele Geçirildi, 2 Gözaltı
3
Mirğan Dağı'nda Sürü Halinde Dağ Keçileri — Çermik, Diyarbakır
4
Osmangazi’de Ruhsatsız Silah Operasyonu: 3 Gözaltı
5
Kağıthane Belediyesi'nden Ücretsiz Mezarlık Servisi: Ayazağa, Hasdal ve Kilyos
6
Sakarya'da Milli Ağaçlandırma Günü: 4 bin 500 Fidan Toprakla Buluşuyor

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor