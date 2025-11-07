Abant Tiyatro Günleri Bolu'da Salonları Doldurdu

BAİBÜ Drama Topluluğu ev sahipliğinde ikincisi düzenlendi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde ikincisi düzenlenen Abant Tiyatro Günleri yoğun ilgi gördü. Birbirinden güzel oyunların sahnelendiği etkinlikte salonu tıklım tıklım dolduran öğrenciler keyifli zaman geçirdi.

BAİBÜ Drama Topluluğu tarafından düzenlenen etkinlikte sahnelenen oyunlar şunlardı: Cimri Harpagonun Suçu Ne?, Kahve Soğumadan Önce, Quasimodo, Öksüzler ve Üç Kuruşluk Opera.

Etkinliğin dördüncü gününde sahne alan Kahve Soğumadan Önce oyununda izleyiciler salonu tıklım tıklım doldurdu.

Akademik danışmandan hedef: Kalıcı bir etkinlik

Türk Dili ve Edebiyat Bölümü ve Drama Topluluğu’nun akademik danışmanı Doç. Dr. Metin Akyüz etkinliğe ilişkin şunları söyledi:

"Bu sene Drama Topluluğu olarak ikinci Abant Tiyatro Günleri etkinliklerini düzenledik. Bu etkinliğimizin 4’üncü gününde toplam 5 oyun sergilenecekti. Konuklarımız Asmalı Sahne, Bolu Belediye Tiyatrosu, İstanbul Medipol Üniversitesi, kendi topluluğumuzun bir oyunu ve Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Topluluğu olmak üzere, biz her gün bir oyun sahnelemeyi planladık ve buna göre çalışmalarımızı sürdürdük. Yoğun bir ilgi oldu. Hemen hemen bütün oyunlarımız tam doldu. Biz bu etkinlikleri kalıcı hale getirmeyi planlıyoruz. Asıl amacımız da şu, bu etkinliğin üniversite tiyatro topluluklarının geleneksel bir etkinliği haline gelmesini istiyoruz. Özellikle yakın bölgemizde birçok üniversite bulunmakta. Bu üniversite topluluklarının her birini Bolu’ya getirtip üniversite öğrencileriyle ve halkla buluşmalarını amaçlıyoruz. Bu, ikincisi oldu. Daha nicelerine diyelim"

