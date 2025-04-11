ABB Başkanı Mansur Yavaş, 2024 Faaliyet Raporunu Meclise Sundurdu

ABB Başkanı Yavaş 2024 Faaliyet Raporunu Tanıttı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılı faaliyet raporunu ABB Meclisi'nde açıkladı. Nisan ayı beşinci oturumunu yöneten Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Yavaş yıl içerisinde hayata geçirecekleri projeleri duyurdu.

Yeşil ve Yeşanabilir Ankara Vurgusu

Yavaş, 2024 yılında Ankaralıların hayatını olumlu yönde etkileyecek projeler gerçekleştireceklerini belirterek, "Kaynaklarımızı israf etmeden adaletli ve etkin kullandık. Geleceğe yatırım yapan projelerle Ankara'yı daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir haline getirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Metro Projeleri ve Yenilikler

ABB Başkanı, 6 milyar liralık 44,74 kilometre uzunluğundaki metro borcunun tamamen ödendiğini açıkladı. Dikimevi-Natoyolu Metro Hattı için ihale sürecine başlandığını belirten Yavaş, "Mayıs ayında temelini atmayı planlıyoruz. Ayrıca Koru-Yaşamkent-Bağlıca ve Şehitler-Forum uzatma hatlarının projeleri onaylandı." şeklinde konuştu.

Taşıma Kapasitesini Artırma Planları

Mansur Yavaş, 1510 otobüs ile metro hatlarına ring yapacaklarını ve böylece trafikte %25 ila %30 oranında azalma sağlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Ankapark ile İlgili Gelişmeler

Ankapark hakkında da konuşan Yavaş, iki farklı firmanın teklif verdiğini ancak insanların kullanımına açık olan bir alan yaratmayı düşündüklerini ifade etti. Yavaş, bu yıl Ankapark'ın bahar aylarında rekreasyon alanı olarak açılacağını belirtti.

İlk etapta yüzlerce otobüsle metro hatlarına entegrasyon sağlayacaklarını belirten Yavaş, böylece Ankaralıların ulaşımda daha verimli bir deneyim yaşayacaklarını duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılı faaliyet raporunu ABB Meclisi'ne sundu. ABB Meclisi, nisan ayı beşinci oturumu, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, 2024 yılı faaliyet raporunu ABB Meclisi'ne sundu. ABB Meclisi, nisan ayı beşinci oturumu, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.