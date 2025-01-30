ABB Başkanı Mansur Yavaş, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

ABB Başkanı Yavaş, Yılın Kareleri Oylamasında

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansı’nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Bu önemli etkinlik, birbirinden ilginç ve etkileyici anları bir araya getiriyor.

Oylama, Anadolu Ajansı'nın yıl boyunca sunduğu haber bültenlerinde yer alan en çarpıcı fotoğrafların seçilmesini sağlıyor. Mansur Yavaş, oylamaya katılarak bu fotoğrafların önemine dikkat çekti ve katılımcılarla bu deneyimini paylaştı.

Yavaş'ın, Yılın Kareleri oylamasındaki aktif katılımı, yalnızca yerel yönetimlerin değil, aynı zamanda basının da toplum üzerindeki etkisini vurguluyor.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylar ile yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.