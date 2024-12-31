ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Ankaralılara Yeni Yıl Mesajı

ABB Başkanı Yavaş, Ankaralıların Yeni Yılını Kutladı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Ankaralıların yeni yılını kutladı. Yavaş, yayımladığı mesajında yeni yılın umut ve heyecan dolu olduğunu belirtti.

Dayanışma ve Birlik Vurgusu

Geride bıraktığımız yılda, zorluklara karşı birlik ve dayanışma içinde, sevgiyle büyütülen bir Ankara hikayesine tanıklık ettiklerinin altını çizen Yavaş, “Her yaştan, her kesimden hemşehrimizin yanında olmaya, omuz omuza güzel işler başarmaya gayret ettik. Çocuklarımızın yüzündeki gülümseme, gençlerimizin gözlerindeki umut, kadınlarımızın cesareti ve yaş almış büyüklerimizin duaları, bizlere her adımda ilham verdi” ifadelerini kullandı.

Huzurlu ve Mutlu Bir Ankara İçin Çalışmalar

Eğitimden sosyal desteklere kadar birçok çalışma yürüttüklerini belirten Yavaş, “Bu şehri hep birlikte daha huzurlu, daha mutlu ve daha yaşanabilir bir yuva haline getirme yolunda bir an olsun durmadık. 2025 yılına, çocuklarımızın geleceği için daha büyük adımlar atacağımız, gençlerimizin hayallerini gerçeğe dönüştüreceğimiz, tüm Ankaralıların güven ve mutlulukla yaşayacağı bir Ankara hedefiyle giriyoruz” dedi.

Yeni Yılda Birlikte Güçlenme Çağrısı

Bu hedefe ulaşmanın yolunun dayanışma ve paylaşmaktan geçtiğini vurgulayan Yavaş, yeni yılın Ankara'ya, ülkeye ve tüm insanlığa barış, huzur ve mutluluk getirmesini diledi. “Sizlere, değerli hemşehrilerime, sevgiyle kucak dolusu selamlarımı sunuyorum. Ankara'nın gücü sizsiniz; birlikte daha güzel yarınlar bizimle olacak” diyerek sözlerini tamamladı.