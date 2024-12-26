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ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Mesajı

Mansur Yavaş, Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümünde, şehir için büyük bir gayret içinde olduklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:22
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:22
ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Mesajı

ABB Başkanı Mansur Yavaş’tan Atatürk’ün Ankara’ya Gelişinin 105. Yıl Dönümü Mesajı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 105. yıl dönümü dolayısıyla önemli bir kutlama mesajı yayımladı. Yavaş, şehrin gelişiminde Atatürk’ün vizyonuna sadık kalacaklarını belirtti.

Atatürk'ün Geliri, Bağımsızlığın Sembolü

Yavaş, “Atatürk’ün Ankara’ya gelişinin yıldönümünü büyük bir gurur ve minnetle anıyoruz. Bu geliş, ulusun bağımsızlık ve kurtuluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olmuştur.” diyerek bu tarihin önemine vurgu yaptı.

Ankara'nın Mirası ve Atatürk'ün Vizyonu

Yavaş, Ankara’nın bağımsızlık ve özgürlüğün kalesi haline geldiğini ifade ederek, “Anadolu'nun sesi dünyaya buradan duyurulmuştur.” dedi. Bu tarihi sorumluluğun bilinciyle çalıştıklarını dile getiren Yavaş, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere bıraktığı mirası daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.

Adil ve Eşit Hizmet Anlayışı

Başkan Yavaş, “Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, şehrimizi Atatürk'ün vizyonuna yakışır bir şekilde geliştirmek için büyük bir gayret içerisindeyiz. Cumhuriyetin değerlerini koruyarak, adil ve eşit bir hizmet anlayışıyla vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyoruz.” dedi.

Sosyal Yardım ve Kültürel Projeler

Sosyal yardımlardan altyapı projelerine, eğitimden kültür-sanata kadar her alanda halkın en iyi hizmeti alması için çabaladıklarını belirten Yavaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı. Bu vatanı, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkarak daha da ileriye taşıyacaklarına olan inancını sürdürdüğünü ifade etti.

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