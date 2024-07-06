ABB Başkanı Mansur Yavaş: "Yolsuzluk ve israf ülkemizi bu hale getirdi"

ABB BAŞKANI YAVAŞ, AFYONKARAHİSAR BELEDİYE BAŞKANI KÖKSAL’I ZİYARET ETTİ



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a anlamlı bir ziyarette bulundu. Bu ziyaret, iki belediye arasında ileride imzalanacak olan kardeş belediye protokolünün müjdesini de beraberinde getirdi. Başkan Köksal, Yavaş’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu iş birliğinin her iki şehir için de önemli kazanımlar sağlayacağını belirtti.

Ziyaret sırasında iktidarın uyguladığı tasarruf tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Mansur Yavaş, belediye başkanlarının temel görevlerinden birinin tasarruflu davranmak olduğunu vurguladı. Yavaş, "Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" ifadelerini kullanarak, tasarrufun önemine dikkat çekti.



"BİZİM ÇILGIN PROJEMİZ YOK"

Başkan Yavaş, ziyarette bir basın mensubunun sorusu üzerine, belediyelerinin tasarruf politikaları hakkında bilgi verdi. Yavaş, açık ihalelerle şeffaf bir yönetim anlayışını benimsediklerini belirterek şunları söyledi:

"Tasarruf yapılması gereken bir şey. İhalelerimizi açık yapmak suretiyle ve kamuoyu ile harcadığımız her parayı kuruşuna kadar internet sayfasında açık şekilde vatandaşa hesap vererek bugüne kadar getirdik. Bizim hayali, hiçbir çılgın projemiz yoktu. Dolayısıyla bu tasarruf tedbirleri mutlaka bizi etkiledi ama sonuçta olumlu yönde etkileyecek. Bizi çok etkilemiyor ama başka belediyeleri ne kadar etkiliyor zaman içerisinde göreceğiz."

Mansur Yavaş, tasarruf tedbirlerinin etkilerine de değinerek, bazı belediyelerin bu tedbirlerden nasıl etkileneceğini zamanla göreceklerini belirtti. Ayrıca, tasarruf tedbirlerinin uygulama sürecinde bazı aceleci kararların alındığını ifade etti. Yavaş, "Tasarruf ettirelim derken mesela Ankara'da zarar ettiğimiz konular da oldu" dedi.



YAVAŞ'IN TASARRUF TEDBİRLERİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Başkan Yavaş, tasarruf tedbirlerinin ülkenin geneline olumlu yansıyacağını, ancak bazı belediyeler için zorluklar oluşturabileceğini belirtti. Bu süreçte belediye başkanlarının görevlerinin tasarruflu davranmak olduğunu bir kez daha vurguladı. Yavaş, "Ülkemiz bu hale geldiyse yolsuzluk ve israf yüzünden gelmiştir" diyerek, yolsuzluk ve israfın ülke ekonomisine verdiği zararı dile getirdi.

KÖKSAL’DAN YAVAŞ’A TEŞEKKÜR

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, ziyaret sırasında Başkan Yavaş’a teşekkürlerini ileterek, iş birliğinin her iki belediye için de faydalı olacağını söyledi. Köksal, Afyonkarahisar Belediyesi ile Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş belediye protokolü imzalayacak olmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti.