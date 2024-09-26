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ABB Başkanı Yavaş: 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Partimizden Gelenler Belirleyici'

Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 13:57
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 14:28
ABB Başkanı Yavaş: 'Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Partimizden Gelenler Belirleyici'

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Açıklamaları

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Yavaş, "Partimiz aday gösterirse aday oluruz, bunun dışında konuşacak bir şey yok" diyerek sürecin netliğine vurgu yaptı.

Tartışmalar Gereksiz

Yavaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuyla ilgili ifadesini anımsatarak, "Bu tartışmaları gereksiz buluyorum. Kimsenin ağzından bir şey çıkmamışken, kulis bilgileriyle gündemi değiştirmeye çalışmak saçmalık." dedi.

Okul Hijyeni Çalışmaları

Yavaş, okul hijyen temizlikleri hakkında da bilgi vererek, 632 okulun temizlik isteğiyle başvuruda bulunduğunu, her hafta 50 okulun temizliği için çalışmaların sürdürüleceğini belirtti.

İmamoğlu Davası Üzerine

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davasına da değinen Yavaş, "Bir hukukçu olarak böyle bir kararın çıkmaması gerektiğine inanıyorum. İnsan Hakları Mahkemesi kararları oldukça açıktır." ifadesini kullandı.

Parti İçindeki İlişkiler

Yavaş, CHP içindeki ilişkilerle ilgili olarak hiçbir sorun olmadığını, parti kuralları çerçevesinde hizmette rekabet ettiğini kaydetti.

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