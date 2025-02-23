ABB Başkanı Yavaş'tan İmamoğlu Açıklaması: 'Gelişmeleri İzleyelim'

Yavaş, Genç Akademi Bahçelievler'in Açılışında Konuştu

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında üniversite diplomasının sahte olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturmaya değinerek, "Biz de basından duyduk. Gelişmeleri hep beraber izleyelim" dedi.

Yavaş, BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek olan Genç Akademi Bahçelievler'in açılışında yaptığı açıklamada, ilk açılan Genç Akademi'deki verimlilik sonrasında gençlerin daha rahat çalışabilecekleri ve sosyal aktivitelerini sürdürebilecekleri merkezler açmaya başladıklarını vurguladı.

294 Bin Genç Yararlanıyor

Açılan akademilerden bugüne kadar 294 bin gencin faydalandığını belirten Yavaş, yalnızca şubat ayında bu merkezleri 18 bin 32 gencin kullandığını açıkladı. Yavaş, "Ankara'ya gelen gençlerin hepsinin bu hizmetlerden yararlanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Gençlik Konseyi ve Yeni Tesisler

Öğrencilerin imkanlarının sınırlı olduğuna dikkat çeken Yavaş, Gençlik Parkı'ndaki Gençlik Konseyi'ne katılımın önemine vurgu yaptı. Yavaş, gençlerin Ankara için taleplerini yönetime iletebileceği bu platforma herkesin katılmasını davet etti.

Ayrıca, Sıhhiye'de yeni bir tesis açacaklarını duyuran Yavaş, bu tesiste gençlerin sanatla ilgilenme ve ders çalışma imkanlarına sahip olacağını belirtti.

Ramazan Yardımları Hakkında Bilgiler

Öte yandan basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yavaş, Ramazan ayındaki yardımlar hakkında da bilgi verdi. Kış döneminde 200 bin aileye doğal gaz yardımı yaptıklarını belirten Yavaş, 210 bin aileye 2 bin 500 lira Ramazan yardımı yapıldığını ifade etti. Yavaş, bu yardımlarla ihtiyaç sahiplerinin Ramazan'ı rahat bir şekilde geçirebileceklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler'in açılışına katılarak konuşma yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş BelPa Buz Pateni Tesisi içinde hizmet verecek Genç Akademi Bahçelievler'in açılışına katılarak konuşma yaptı.