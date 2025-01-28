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ABB Çocuk Meclisi Üyelerine Afet Eğitimi Verildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Meclisi üyelerine afet farkındalığı ve temel ilk yardım eğitimi düzenledi.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 15:40
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 15:40
ABB Çocuk Meclisi Üyelerine Afet Eğitimi Verildi

ABB'den Afet Farkındalık Eğitimi

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 29. dönem Çocuk Meclisi üyelerine yönelik anlamlı bir eğitim programı gerçekleştirdi. Eğitim, Afet Farkındalık ve Temel İlk Yardım Eğitimi başlığı altında düzenlendi ve 80 çocuğa katılım belgesi ile çeşitli hediyeler takdim edildi.

Eğitim Projesinin Kapsamı

ABB'den yapılan açıklamaya göre, Afet İşleri Daire Başkanlığı tarafından 2021 yılından bu yana yürütülen bu proje ile bugüne kadar 18 bin yetişkin ve 7 binden fazla çocuka eğitim verilmiş durumda.

Ankara İtfaiyesi'nden Gösteri

Programda, Ankara İtfaiyesi'nin K-9 Arama Kurtarma Köpekleri de bir gösteri gerçekleştirdi. Bu gösteri, katılımcılara afet sırasında nasıl davranmaları gerektiğine dair somut örnekler sunarak eğitimi pekiştirdi.

Afet Bilincinin Önemi

Afet İşleri Daire Başkanı Özkan Erel, eğitim programında yaptığı konuşmada, afetlere hazırlıklı olmanın önemine vurgu yaparak, "Yaşamımız süresince karşılaşabileceğimiz afetleri daha az zararla atlatmak için, bu eğitimlere okul öncesinden başlamamız gerekiyor. Umarım afetlerle karşılaşmaz, bu bilgileri kullanmamıza hiç gerek kalmaz ama afetlere de hazırlıklı olmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Öğrenilen Bilgilerin Yayılması

29. Dönem Çocuk Meclisi Başkanı Miray Eroğlu ise, eğitimde edindiği bilgileri çevresine anlattığını ve daha fazla kişinin bu bilgileri öğrenmesi için çaba sarf ettiğini belirtti.

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