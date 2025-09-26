ABB konser harcamaları soruşturması: 5 şüpheli tutuklandı

ABB'nin 2021-2024 konser harcamaları soruşturmasında 14 şüpheliden 5'i tutuklandı; diğer şüphelilere adli kontrol ve serbest bırakma kararları verildi.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 23:30
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 23:30
Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamalarının kamu zararına sebebiyet verdiği iddiasıyla yürütülen soruşturmada, gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Adli süreç

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheli, emniyetteki işlemler sonrası Ankara Adliyesi'ne getirildi. Şüpheliler soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade verdikten sonra, savcılık tarafından 9'u tutuklama, 5'i adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından S.Ç hakkında zimmet ve kamu kurum veya kuruluşların ihalesine fesat karıştırmak suçlarından tutuklama kararı verildi.

Diğer şüphelilerle ilgili ise Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B ile Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortaklarından K.A hakkında tutuklama talebi reddedilerek adli kontrol uygulanmasına; diğer şüpheliler Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A, Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ile L.E. ve Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verildi.

Soruşturma geçmişi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221,60 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Soruşturma kapsamında 23 Eylül'de, aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

