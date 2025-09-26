ABB Konser Harcamaları Soruşturmasında 9 Şüpheli İçin Tutuklama Talebi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABB'nin 2021-2024 konser harcamaları soruşturmasında 14 şüpheliden 9'u için tutuklama, diğerleri için adli kontrol talep etti.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 19:39
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 19:39
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara Büyükşehir Belediyesinin (ABB) 2021-2024 dönemindeki konser harcamaları ile ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 14 şüpheliden 9'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturma Kapsamında İfade ve Sevkler

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, gözaltına alınan 14 şüpheli cumhuriyet savcısına ifade verdi. Soruşturma kapsamında şüphelilerden; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H.A.B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili/eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.E, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H.Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A.A.Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C.A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K.B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O.E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K.A. ve S.Ç hakkında zimmet ve ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk yapıldı.

Ayrıca, Univerce Şirketi sahibi S.E, Gurudan Şirketi sahibi A.A. ve Yalınayak Şirketi ortakları E.D. ve L.E. ile Büyükşehir Belediye çalışanı O.C.T. için ise adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Soruşturmanın Geçmişi ve Mali Tespitler

Soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi ve bilirkişi raporlarına göre, ABB'de 32 konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira zarara uğratıldığı tespit edilmişti.

Bu çerçevede, 23 Eylül'de aralarında eski belediye bürokratlarının ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 14 şüpheli, "görevi kötüye kullanma" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştı.

