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ABB Meclisinde Konser Tartışmaları Sürüyor

Ankara'daki ABB Meclis toplantısında, konser ödemeleri nedeniyle tartışmalar devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 21:16
ABB Meclisinde Konser Tartışmaları Sürüyor

Meclis Toplantısında Tartışmalar Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nde gerçekleşen toplantıda, dünkü kavgaya neden olan 'konserlere yapılan ödemeler' konusu, bugün de üyeler arasında büyük bir tartışmaya neden oldu.

Toplantıya Katılanlar ve Açıklamalar

Başkanlığı Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık'ın üstlendiği toplantıda, MHP Meclis Grup Başkanvekili Yunus Emre Yıldırım, dünkü olayların Cumhuriyetimizin kurulduğu şehre yakışmadığını vurguladı. Yıldırım, 'Dün ABB tarafından düzenlenen konserler için yapılan ödemelerden bahsedildi. Bu tip konuların, ahlaka uygun ve Ankara'ya yakışır bir şekilde yanıt verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.' şeklinde konuştu.

AK Parti'nin Değerlendirmesi

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da, dün yaşananların herkesi üzdüğünü belirtti. Yalçın, '25 yıl boyunca ABB'yi AK Parti'li belediye başkanları yönetti. Bu kadar çoğunluğa sahip bir grupta daha önce fiziki saldırı yaşanmamıştı.' dedi.

Tartışmalar sırasında bazı CHP'li üyelerin itirazları üzerine gerginlik yaşandı. Yalçın, 'Yaşanan gerilimin sebebinin CHP tarafından gelen sözlü saldırılar olduğunu' ifade etti.

Toplantının Sonuçları ve Gelecek Planlar

ABB Başkanvekili Işık, toplantı sonrası AK Parti'li üyelerin toplantıyı terk ettiğini açıkladı. CHP Grup Başkanvekili Yaşar Neslihanoğlu ise, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın konuya ilişkin açıklamalarda bulunacağını belirtti.

Öte yandan, meclis gündeminde yer alan 'Keçiören ilçesi Fatih Köprüsü'nü Genişletme Projesi' başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısı, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısı, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık (solda) başkanlığında gerçekleştirildi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısı, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda...

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi toplantısı, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Büyükşehir Belediye Meclisi Birinci Başkanvekili Ertan Işık (solda) başkanlığında gerçekleştirildi.

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