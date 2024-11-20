ABB'nin Konser Harcamaları Soruşturmasında İki Bürokrat Görevden Alındı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Soruşturma Devam Ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), konser harcamalarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlattığı idari soruşturmada iki bürokratı geçici olarak görevden aldı.

Görevden Alma Kararı

Edinilen bilgilere göre, ABB bünyesinde devam eden konser harcamalarına yönelik soruşturma sona erene dek, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Haluk Erdemir ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü Hacı Ali Bozkurt görevden uzaklaştırılmıştır.

Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, olaya ilişkin ayrıntıların ilerleyen günlerde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.