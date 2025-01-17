ABB'nin Sera Destek Oranları Değişti: Hibe Yüzde 50'ye İndirildi

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden (ABB) Sera Üretim Desteği Değişikliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçi ve üreticilere yönelik sunulan sera üretim desteği oranlarında önemli bir değişikliğe gidildi. Daha önce %75 hibe ve %25 katkı payı olarak sağlanan destekler, yeni düzenlemeyle birlikte %50 hibe ve %50 katkı payı şeklinde verilecektir.

ABB Meclis Toplantısında Karar Alındı

ABB Meclisinin Ocak ayı 5’inci birleşimi, Belediye Meclis Konferans Salonu’nda Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda yapılan görüşmelerde, Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projeleri kapsamında hak sahiplerine bu yıl verilecek kira desteğinin %43,93 oranında artırılması konusu da gündeme geldi.

ABB Meclisinin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Başkanı Burak Koç, “Bu maddenin belediyemiz tarafından yürütülen tüm kentsel dönüşüm alanlarında hak sahiplerine ödenen aylık kira yardımının 1 Şubat’tan itibaren net 10 bin 500 lira ve iş yerleri için de metrekaresi 55 lira olarak belirlenmesi” önerisini sundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın da, hak sahiplerinin ciddi anlamda mağdur edildiğini belirterek, ABB'nin 5 yılda 10 bin konut vaadi hatırlattı. Yalçın, “Bırakın 10 bin konutu, 1000 konut bile yapamadınız.” dedi ve kira desteğinin 15 bin liraya çıkarılması teklifinde bulundu. Fakat bu teklif oy çokluğuyla reddedildi.

Sera Üretim Desteği Oranı Yeniden Belirlendi

Toplantıda, Ankaralı çiftçi ve üreticilere sağlanan sera üretim desteğinin %75 hibe, %25 çiftçi katkı payı olarak sürdürülmesi önerisi yapılırken, önerilerin görüşülmesi sırasında destek oranının %50 hibe, %50 katkı payı olarak belirlenmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis toplantısına gündem dışı konuşmalarla devam edildi. Bir sonraki ABB Meclisi toplantısı ise 10 Şubat'ta gerçekleştirilecektir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ocak ayı 5'inci birleşimi, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinin ocak ayı 5'inci birleşimi, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.