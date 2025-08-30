Abbas: Gazze'de Derhal Ateşkes ve Filistin Devleti'nin Yönetiminin Devralınması Gerekiyor

Görüşme ve çağrılar

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, yaklaşık 23 aydır İsrail’in saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi için derhal ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı. Abbas, bu çağrısını İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile yaptığı telefon görüşmesinde dile getirdi; görüşmenin detayları Filistin resmi haber ajansı WAFA tarafından aktarıldı.

Abbas görüşmede, "uluslararası meşruiyet ve uluslararası hukuka uygun olarak iki devletli çözümün güçlendirilmesi ve Arap Barış Girişimi’nin uygulanması için Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasının önemini" vurguladı. Ayrıca, "derhal ateşkes sağlanmasının, kıtlık, yerinden edilme ve ölümleri önlemek için insani yardımların ulaştırılmasının ve İsrail’in Gazze’den tamamen çekilmesinin öncelikli olduğunu" belirtti.

Gazze yönetimi ve talepler

Abbas, Filistin Devleti’nin 2007 ortalarından bu yana Hamas’ın kontrolünde bulunan Gazze’deki tüm sorumlulukları Arap ve uluslararası destekle üstlenmesinin önemine dikkat çekti. Ayrıca, İsrail’in Batı Şeria’daki yerleşim faaliyetlerinin ve yerleşimcilerin gerçekleştirdiği "yerleşimci terörizmi"nin durdurulmasını talep etti.

Abbas, alıkonulan Filistin fonlarının (gümrük gelirleri) serbest bırakılması ve Filistin içindeki Hıristiyan ile İslami kutsal mekânlara yönelik saldırıların sonlandırılması çağrısında bulundu.

İspanya ve uluslararası destek

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkesinin Mayıs 2024’te Filistin Devleti’ni tanıdığını hatırlatarak, "iki devletli çözüm vizyonu doğrultusunda barışın sağlanmasını ve İsrail ile güvenlik, barış ve istikrar içinde yan yana yaşayan bir Filistin devletinin kurulmasını destekleme" taahhüdünü yineledi. Sanchez ayrıca, iki devletli çözümün uygulanması için uluslararası çabaların sürdürülmesi ve Filistin Devleti’nin tanınması yönünde desteğin artırılmasının önemini vurguladı.

Fransa ve İngiltere de dahil birçok Batılı ülke, Eylül ayındaki BM Genel Kurulu toplantılarında Filistin Devleti’ni tanıma niyetlerini açıklamıştı; bu durum İsrail’in tepkisini çekti.

Savaşın bilançosu

Haberde İsrail’in, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği operasyonlar için "katliam, açlık, yıkım ve zorla yerinden etme gibi soykırım uygulamaları" ifadeleri kullanıldı ve bunun Uluslararası Adalet Divanı’nın operasyonu durdurma yönündeki çağrı ve emirlerine rağmen sürdüğü belirtildi.

Soykırım iddialarının sonuçları arasında 63.371 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 159.835 kişinin yaralandığı, 9 binden fazla kişinin kaybolduğu, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği ve kıtlık nedeniyle 124’ü çocuk olmak üzere 332 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Ayrıca İsrail’in Gazze dışındaki operasyonlarının da sürdüğü, Batı Şeria’daki askeri harekâtlarda en az 1.016 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 7 bin kişinin yaralandığı ve 18.500’ün üzerinde kişinin gözaltına alındığı bildirildi.